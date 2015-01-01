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चेतावनी:गौठान निर्माण के विरोध में ग्रामीण करेंगे चक्काजाम

रानीतराई2 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत असोगा की जमीन पर रानीतराई पंचायत द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण कर गौठान का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत तीन महीने से की जा रही। अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे और न ही कार्य पर रोक लगाई गई। यह बातें शनिवार को ग्राम पंचायत असोगा के पंचायत पदाधिकारियों व ग्रामीणों ने पत्रवार्ता में कही। ग्रामीणों ने कहा कि वे अपने गांव की जमीन को लेकर ही रहेंगे। इसके लिए आंदोलन, चक्काजाम भी करेंगे।

सरपंच अशोक रिंगवानी व ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत रानीतराई द्वारा असोगा की जमीन खसरा नंबर 1084 पर अतिक्रमण कर गौठान निर्माण किया जा रहा है। संबंधित अफसरों के पास शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, जिससे गांव के लोगाें में रोष है। पूर्व सरपंच सीताराम ठाकुर, सुखराम जांगड़े, मनीषा देवांगन, पुष्पा साहू ने कहा, रानीतराई पंचायत के पास वर्तमान में खुद की शासकीय जमीन होने के वावजूद अतिक्रमण किया गया है, जो अवैधानिक है। इन पर कार्यवाही कर जमीन से कब्जा राजस्व विभाग को हटाना चाहिए। ग्रामीण अब चक्काजाम की तैयारी कर रहे है। जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो वेे कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।

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