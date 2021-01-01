पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

वारदात:नवजात की हत्या के 28 दिन बाद भी आरोपी का सुराग नहीं, टेंगना में मिला था शव, जल्द गिरफ्तारी की मांग

तार्रीभरदाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

गुरुर थाना अंतर्गत ग्राम टेंगना में 3 जनवरी को एक नवजात शिशु का शव मिला था। पोस्टमार्टम के बाद शिशु के शव को चोरहा नाला बरपारा के पास गाम प्रमुखों के समक्ष अंतिम संस्कार किया गया। 28 दिन बाद भी मामले में कातिल को पुलिस पकड़ नहीं पाई है।

मामले में अब तक काेई सुराग तक नहीं मिल पाया है। जिससे ग्रामीणों में पुलिस के प्रति राेष है। उल्लेखनीय है कि चोरहा नाले से लगे खेत काे देखने दसरु यादव गया था। उसी दौरान खेत में पड़े प्लास्टिक बोरी को खोल कर देखा तो उसमें नवजात शिशु का शव मिला। दसरुराम गांव के सत्तर सिंह काे वही देखने के लिए कह कर कोटवार को सूचना देने उनके घर गया। कोटवार संतोष गंधर्व ने तत्काल गुरुर पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंचे शव को लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया।

ग्राम विकास समिति अध्यक्ष नंदकुमार सिन्हा, पूर्व सरपंच भानूराम सिन्हा ने बताया कि 3 जनवरी की घटना है लेकिन अभी तक नवजात शिशु की हत्या के आरोपी पकड़ से बाहर है। जल्द आरोपी को पकड़ने की मांग की है। एनुराम ठाकुर, सरपंच पवरसिंह यादव ने ऐसे कृत्य करने वाले काे जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। जिला पंचायत कृषि सभापति ललिता पीमन साहू ने भी नवजात शिशु को जन्म देकर हत्या के अाराेपी काे पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

अभी जांच पूरी नहीं हुई है

गुरुर टीआई अरुण नेताम ने बताया कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जांच करने वाले अधिकारी सुकमा गये थे। जल्द जांच पूरी करेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser