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राहत:अब जंगल की ओर लौट रहा हाथियों का दल

तार्रीभरदाएक घंटा पहले
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  • वन विभाग का अमला अलर्ट, लोगों से कहा- पटाखे न फाेड़ें, इससे हाथी हिंसक हो सकते हैं

लगभग एक माह तक डौंडी क्षेत्र के जंगल में घूम रहे हाथियों का दल अब वापस गुरूर ब्लाॅक के जंगल की ओर लौटने लगा है। डौंडी के जबकसा, खुर्सीटिकुर से होते हुए हाथियों का दल अब मंगलतराई, दमकसा हाेते हुए हुए गुरूर ब्लाॅक के बड़भूम की ओर बढ़ने की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों से मिल रही है। हाथियाें के लाैटने के बाद वन विभाग का अमला अलर्ट हो गया है। आसपास के गांव के लोगों को सतर्क रहने मुनादी कराई जा रही है। साथ ही लोगों से कहा जा रहा है कि पटाखे ना फोड़ें क्योंकि इससे हाथी हिंसक हो सकता है और जंगल से गांव की ओर आ सकते हैं। गौरतलब है कि चंदा हाथियों का दल गरियाबंद, नगरी से होते हुए माह भर पहले नेशनल हाइवे पार कर काेचवाही, चारामा के ग्राम डोकला से जंगलीभेजा होते हुए वन कक्ष क्रमांक आरएफ 33 से आरएफ 51 पुतरवाही, परकालकसा, मथेना हाेते हुए डाैंडी ब्लाॅक बोइरडीह पहुंच गया था। इस दाैरान जहां फसलाें काे नुकसान पहुंचाया वहीं वन विभाग के एक कर्मचारी काे घायल कर दिया था। डौंडी से 20 किलोमीटर दूर ग्राम जबकसा के एक किसान की बाड़ी में घुसकर केले के पौधों को तहस-नहस कर, झोपड़ी और किसान के बाइक काे नष्ट कर दिया था। ग्राम खुर्सीटिकुर के किसानों के धान को रौंद दिया था। हाथियाें पर नजर रख रहे हैं: रेंजर एसएस साेरी ने बताया कि हाथियाें का दल डाैंडी की अाेर से लाैटने लगा है। किसी प्रकार की हानि ना हाे इसलिए ग्रामीणाें काे भी सतर्क रहने कहा गया है। वन विभाग का अमला हाथियाें पर नजर रख रहे हैं।

हाथियों का लोकेशन ले रहे, ग्रामीणों को किया सतर्क
हाथियाें के लाैटने की खबर के बाद वन विभाग का अमला चप्पे-चप्पे में तलाश कर रहे हैं। डीएफओ सतोविशा समाजदार ने परिक्षेत्र में वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ताकि हाथी से किसी प्रकार का नुकसान ना हाे। बड़भूम, गुरूर के वन कर्मचारियों को लोकेशन पता करने व गांव वालों को सचेत करने टीम गठित की है। जो अपने-अपने क्षेत्र में हाथियों का लोकेशन लेने के साथ-साथ ग्रामीणों को सतर्क कर रहे हैं। उन्होंने गांव वालों से कहा कि हाथियों के करीब ना जाएं उससे दूर रहें और किसी तरह से हाथियों के साथ छेड़खानी न करें।

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