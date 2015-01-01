पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विकास कार्य:जिला पंचायत सदस्य श्याम ने बघेरा में सीसी रोड का किया भूमिपूजन, 5 लाख रु. से होगा निर्माण

उपरवाह16 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

ग्राम पंचायत बघेरा में सीसी रोड का भूमिपूजन किया गया। सांसद मद से स्वीकृत पांच लाख रुपए से निर्माण होगा जो गौरव पथ से लेकर आयुर्वेद औषधालय तक का निर्माण कार्य का किया जाएगा। इस भूमिपूजन जिला पंचायत सदस्य राजेश श्याम कर व जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतीक्षा सूर्यकांत भंडारी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर सरपंच हरीश देशमुख अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने अतिथियों के समक्ष महावीर चौक में सांस्कृतिक मंच निर्माण, धान खरीदी केंद्र में मुरमीकरण, समतलीकरण और नाली निर्माण की मांग रखी। भूमिपूजन के अवसर पर जनपद सदस्य सभापति मोहनीश धनकर, सरपंच हरीश कुमार देशमुख, सेवा सहकारी समिति उपरवाह, बघेरा अध्यक्ष दुर्जन लाल देवांगन, जिला महामंत्री हेमंत मेश्राम, पंचायत सचिव मोहन लाल साहू, उपसरपंच घनश्याम यादव, पंच हुबलाल देशमुख, पंच गुमान सिंह, गणपत साहू, तामेश्वर देवांगन, विकास यादव, दूध डेयरी अध्यक्ष बंटी साहू, किशन साहू, रवि साहू, त्रिलोचन साहू, मोहन निषाद, योगेश खत्री, गोवर्धन निषाद, रोशन मंडावी एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारती के घर और ऑफिस से NCB को 86.5 ग्राम गांजा मिला, पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूली - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें