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ओवरटेक करने के प्रयास में हादसा:दो बाइक में टक्कर, छह घायल

उपरवाह2 घंटे पहले
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ग्राम बरगाही स्कूल के सामने शनिवार को सुबह 10.30 बजे दो बाइक की आपस में टकरा हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बाइक के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार एक बाइक में एक परिवार के चार लोग महिला, पुरुष एवं दो बच्चे जाे हसदा दुर्ग से गठुला की ओर जा रहे थे। वहीं दूसरी बाइक में दो युवक राजनांदगांव से घुमका की ओर जा रहे थे। इसी बीच दोनों बाइक चालक ओवरटेक करते हुए आपस भिड़ गए। ग्रामीणों की सूचना पर सभी घायलों को 112 से जिला चिकित्सालय ले जाया गया। घुमका पुलिस की कार्यवाही जारी है।

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