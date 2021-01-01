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खेल:राज्य स्तरीय कबड्डी में विजेता कोरबा को 21 हजार का इनाम

चिरमिरी/ बैकुंठपुर2 घंटे पहले
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  • चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में 6 दिन चली प्रतियोगिता में प्रदेशभर से 22 टीम ने लिया था हिस्सा

हल्दीबाड़ी शनिचरी बाजार में मां दुर्गा सेवा समिति के तत्वावधान में राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा का फाइनल झगराखण्ड और कोरबा के बीच रविवार को खेला गया। इसमें कोरबा विजेता बना। जिसे 21 हजार रुपए पुरस्कार दिया गया। समापन के मुख्य अतिथि विधायक डा. विनय जायसवाल रहे।

इस मौके पर महापौर कंचन जायसवाल, पूर्व विधायक व प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल आदि मौजूद रहे। स्पर्धा में प्रदेश की 22 टीमों ने हिस्सा लिया था। पहला सेमी फाइनल चिरमिरी और कोरबा के बीच खेला गया। जिसमें कोरबा जीता।

वहीं मैच भरतपुर-झगरकाण्ड के बीच हुआ। इसमें झगराखण्ड विजयी रहा। स्पर्धा 6 दिन चली। वहीं रविवार को फाइनल में कोरबा और झगराखण्ड की टीमें भिड़ीं। कोरबा के खिलाड़ियों ने शुरू से ही दबदबा बना लिया।

वहीं अचानक झगराखण्ड के खिलाड़ियों ने वापसी की और कोरबा के खिलाड़ियों को परेशानी में डाल दिया। पहले राउंड के खेल में कोरबा को 8 अंक मिले, जबकि खेल के अंतिम मिनट में झगराखण्ड ने 5 अंक हासिल कर मैच में वापसी की।

दूसरे राउंड में कोरबा 23 और झगराखण्ड 5 अंक जबकि तीसरे राउंड में कोरबा 31, झगराखण्ड 10 अंक पर सिमट कर मैच हार गई। टूर्नामेंट में समिति के अध्यक्ष समीर देवनाथ, उपाध्यक्ष तपस मुखर्जी, सचिव विनय पाठक, प्रनवकर, अभिजितकर, विजेंद्र पांडेय, देव गांगुली, सन्तोष सिंह, प्रशांत, अभिषेक, राजीव शर्मा आदि ने सहयोग किया। फाइनल के रेफरी संजय डे, पिएं बाबू,प रमानन्द यादव, वीरू नामदेव रहे।

कोरबा के रविंद्र व अनूप ने शानदार प्रदर्शन किया

मां दुर्गा सेवा समिति चिरमिरी द्वारा विजेता टीम को 21 हजार रुपए और ट्राफी और उप विजेता को 11 हजार रुपए देकर सम्मानित किया। फाइनल मैच में कोरबा के बेस्ट रेडर रविन्द्र यादव रहे। जबकि बेस्ट कैचर अनूप बने। दोनों खिलाड़ियों को विशेष सम्मान दिया गया।

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