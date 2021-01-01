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वारदात:कंप्यूटर कक्ष का ताला तोड़ कर 3 लाख का सामान चोरी

बिश्रामपुरएक घंटा पहले
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जयनगर थानांतर्गत कन्दरई गांव स्थित हाई स्कूल से चोरों ने लाखों का सामान पार कर दिया है। कम्प्यूटर कक्ष के शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने कक्ष में रखे कंप्यूटर, लैपटॉप, सीपीयू, यूपीएस सहित करीब तीन लाख रुपए के कीमती सामान चोरी कर लिए हैं। स्कूल प्राचार्य लखन लाल सोनकर की सूचना पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

चोरों ने हाई स्कूल बिल्डिंग का ताला तोड़कर 29 जनवरी की रात वारदात को अंजाम दिया। शनिवार की सुबह स्कूल खुलने पर घटना की जानकारी हुई तो प्राचार्य ने पुलिस को सूचना दी। चोरी की वारदात तीन दिन पहले होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरु कर दी है।

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