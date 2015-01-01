पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

महामारी:कोरोना से जिले में 51वीं मौत 77 साल के वृद्ध ने दम तोड़ा

अंबिकापुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

कोरोना से मौतें थम नहीं रही हैं। अस्पताल में गंभीर मरीजों की मौत खबरें हर एक दो दिन के अंतराल में आ रही हैं। इस बीच मेडिकल काॅलेज अस्पताल में बुधवार-गुरुवार की देर रात 77 वर्षीय एक वृद्ध की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सरगुजा जिले के लखनपुर निवासी 77 वर्षीय वृद्ध को कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से 2 नवंबर को मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वृद्ध को शुगर की शिकायत थी। आक्सीजन का स्तर नीचे गिरने से सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इस बीच बुधवार-गुरुवार की रात करीब 12 बजे उनकी मौत हो गई। इधर वृद्ध की मौत से सरगुजा जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 51 पहुंच गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें