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अन्नदाता परेशान:एक साल से कर्ज से परेशान किसान ने खा लिया जहर, दो दिन बाद अस्पताल में हो गई मौत

अंबिकापुर2 दिन पहले
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प्रतीकात्मक फोटो।
  • धौरपुर थाना अंतर्गत ग्राम गगौली की घटना, ट्रैक्टर के लोन की एक साल से नहीं पटा पा रहा था किस्त

जिले के धौरपुर थाना अंतर्गत ग्राम गगौली में कर्ज से परेशान एक किसान ने तीन दिन पहले शनिवार की रात जहर खा लिया। इसके बारे में परिजनों को तब पता चला जब छटपटाने की आवाज सुनकर कमरे में पहुंचे और पूछताछ की। परिजनों द्वारा उसे अंबिकापुर मेडिकल काॅलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। यहां इलाज के दौरान सोमवार की रात उसकी मौत हो गई। पुलिस व परिजनों ने बताया कि 47 वर्षीय दशन राम दो साल पहले ट्रैक्टर के लिए बैंक से लोन लिया था। वह एक साल तक तो समय पर लोन पटाता रहा, लेकिन बाद में आर्थिक किल्लत होने से परेशानी होने लगी। वह एक साल से लोन नहीं पटाया था। इससे वह परेशान रहने लगा था। इसी बीच उसने शनिवार की रात जहर खा लिया। वह कमरे में अकेले था। परिजनों ने बताया कि उसे पहले धौरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से प्राथमिक इलाज के बाद डाॅक्टर ने उसे अंबिकापुर मेडिकल काॅलेज रेफर कर दिया। यहां इलाज के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और सोमवार की रात उसकी मौत हो गई। इधर इस पूरे घटना के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। एसडीएम के निर्देश पर पूरे मामले की जानकारी लेने धौरपुर पुलिस की एक टीम किसान के घर रवाना हो गई।

प्रशासन से मिली है सूचना अभी बयान नहीं हुए
इस संबंध में धौरपुर थाना प्रभारी आरके केशरवानी ने बताया कि एसडीएम के माध्यम से पता चला कि गगौली के एक किसान दशन राम ने जहर खाया था जिसकी अंबिकापुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। उसने क्यों जहर खाया अभी इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस की एक टीम शाम को मामले की जानकारी लेने गई है। परिजनों के बयान के बाद ही पूरी स्थिति के बारे में पता चलेगा।

80 हजार की थी दो किस्त, साल में करनी पड़ती थी जमा
परिजनों ने बताया है कि दशन ने दो साल पहले लोन से ट्रैक्टर लिया था। उसे साल में दो बार किस्त जमा करनी होती थी। एक किस्त 80 हजार की थी। एक साल से उसने किस्त जमा नहीं की थी। इससे वह परेशान रह रहा था। इसी वजह से उसने जहर खा लिया।

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