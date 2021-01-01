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कार्यक्रम:मंदिर निधि समर्पण के सात दिवसीय अभियान के समापन पर किया भंडारा

चिरमिरी(कोरिया)2 घंटे पहले
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श्रीराम निधि समर्पण अभियान कार्यक्रम के समापन अवसर पर आजाद नगर चिरमिरी दुर्गा पंडाल परिसर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए।

इसमें सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा, 108 महाआरती, गौ-माता पूजन, ब्राह्मण पूजन व भोज हुए। सात दिवसीय उत्सव के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रणब चक्रवर्ती, सच्चिदानंद दुबे, राकेश चन्द्र भानु, सोनू दुबे, पवित्र प्रधान, सुमित प्रधान, लाकेश्वर साहू, बलवंत साहू, सुजल, राजेश रजक, कमलेश सक्रिय रहे।

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