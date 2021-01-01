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बंपर खरीदी से अफसर भी हैरान:लक्ष्य से 8 लाख क्विंटल अधिक धान खरीदी, फिर भी साढ़े 7 हजार किसान नहीं बेच पाए

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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धान खरीदी केंद्र में धान बेचने अंतिम दिन जुटी किसानों की भीड़। - Dainik Bhaskar
धान खरीदी केंद्र में धान बेचने अंतिम दिन जुटी किसानों की भीड़।
  • गिरदावरी में रकबा घटा देने व बारदाना नहीं मिलने से किसान समितियों में नहीं बेच पाए धान, प्रति क्विंटल 13 सौ से 15 सौ का नुकसान

सरगुजा सहित सूरजपुर और बलरामपुर जिले में इस बार टारगेट से करीब 8 लाख क्विंटल अधिक धान समितियों ने धान खरीद लिया फिर साढ़े 7 हजार से अधिक किसान धान नहीं बेच पाए। समितियों में इन किसानों ने धान बेचने पंजीयन कराया था। बड़ा सवाल यह है कि इतने किसानों के धान नहीं बेचने के बाद भी टारगेट से अधिक धान कैसे खरीद लिया गया। अधिकारी भी इसे लेकर हैरान है।

भास्कर ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि गिरदावरी रिपोर्ट में रकबा घटा देने, बारदाना नहीं मिलने जैसी समस्या के कारण हजारों किसान धान नहीं बेच पाए। 31 जनवरी से धान खरीदी बंद हो गई और बाद अब इन किसानों के सामने बिचौलियों से औन-पौने दाम पर धान बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

समितियों में किसान धान बेचते तो 25 सौ रुपए क्विंटल मिलता, लेकिन बिचौलिए 10 से 12 रुपए किलो धान खरीद रहे हैं। इस तरह से किसानों को प्रति क्विंटल 13 सौ रुपए से 15 सौ रुपए क्विंटल का नुकसान हो रहा है।

धान बेचने इस बार संख्या बढ़ी तो रकबा घट गया

सरगुजा जिले में पिछले साल की तुलना में इस बार धान बेचने किसानों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन रकबा घट गया। इस बार 5 हजार किसान बढ़े थे, जबकि रकबा नहीं बढ़ा। पिछले साल 33 हजार 352 किसानों का 53570 हेक्टेयर का पंजीयन हुआ था, जबकि इस बार 38023 किसानों का 53347 हेक्टेयर का ही पंजीयन हुआ। यही स्थिति बलरामपुर जिले की है।

जो नहीं बेच पाए धान, अब शासन ही लेगा निर्णय

धान खरीदी के नोडल अधिकारी पीसी गुप्ता ने टार्गेट से अधिक धान खरीदी होने और हजारों किसानों के धान नहीं बेचने के सवाल पर कहा कि इस बार उत्पादन अधिक हुआ था। जिन किसानों का पंजीयन हुआ था, उन्हीं का धान खरीदा गया है। टोकन कटने के बाद कुछ किसान धान नहीं बेचने नहीं आए। ऐसे किसानों के लिए शासन को निर्णय लेना है।

किसान अपना धान बिचौलियों को औने-पौन दाम पर बेच रहे

किसानों ने कहा- इस बार रकबा जीरो कर दिया: वाड्रफनगर निवासी राजेंद्र कुशवाहा ने बताया कि एक हेक्टेयर में धान की खेती किए थे। पिछले साल 75 क्विंटल धान बेचे थे। इस बार बेचने पंजीयन हुआ, उसमें रकबा जीरो कर दिया। समिति के चक्कर लगाते रहे, लेकिन आश्वासन ही मिलता रहा।

180 क्विंटल हुआ धान, पंजीयन 20 क्विंटल का: किसान रघुनाथ ने बताया कि 180 क्विंटल धान हुआ है, लेकिन सिर्फ 20 क्विंटल का ही पंजीयन हुआ है। गिरदावरी में त्रुटि के कारण रकबा कम हो गया। तहसील कार्यालय में आवेदन दिए, लेकिन संशोधन नहीं हुआ। बिचौलियों से औने-पौने दाम पर धान बेच रहे हैं।

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