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मामला दर्ज:पत्रकार के खिलाफ 8 अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज

बैकुंठपुर2 घंटे पहले
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चरचा पुलिस ने स्थानीय पत्रकार विकास लाल ठाकुर के खिलाफ 8 धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। इसमें तीन गैर जमानती धारा लगाई गई हैं। विकास लाल की पत्नी रूबी देवी व कोरिया पत्रकार संघ ने यह आरोप लगाया है कि चरचा थाना प्रभारी द्वारा बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई की गई है।

पत्रकार की रिहाई के लिए आज संघ ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग करेगा। बता दें कि चरचा पुलिस ने केस दर्ज किया है कि आरोपी विकास लाल व भारत घसिया ने टीआई के मकान में घुसकर पुलिस स्टाफ पर हमला करते हुए मारपीट, धक्का मुक्की व गाली-गलौज किया है। जिससे स्टाफ को चोटें आई हैं। जबकि पत्नी का कहना है कि पति के एक पैर में रॉड लगी होने से घाव सूखा नहीं है, वे मेडिकल अनफिट हैं। उसके पति को पुलिस ने फंसाया है।

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