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सराहनीय:24 घंटे में छेड़खानी के आरोपी के खिलाफ पेश की चार्जशीट

रामचंद्रपुरएक घंटा पहले
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रामानुजगंज थानांतर्गत विजयनगर चौकी क्षेत्र की एक महिला के साथ छेड़खानी की वारदात करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। यह प्रदेश का दूसरा मामला है, जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में पुलिस ने इतने कम समय में चार्जशीट पेश की है। जानकारी के अनुसार बुधवार को विजयनगर चौकी में महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि चार नवंबर की शाम चार बजे वह अपने मायके से अपने दो छोटे बच्चों के साथ घर आ रही थी। इसी दौरान जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति मिला और जानकारी लेने लगा। जब मैंने उसे बताया तो वह कहने लगा कि मैं शिलाजू का रहने वाला हूं और मेरा नाम उमेश गुप्ता है। इसके बाद उसने छेड़खानी शुरू कर दी और दुष्कर्म की नियत से उसे जंगल की ओर खींचकर ले जाने लगा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को दो घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। वहीं केस दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। मालूम हो कि डीजीपी ने महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में तत्परता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। 24 घंटे में चार्जशीट दाखिल करने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले महासमुंद जिले में 24 घंटे के अंदर चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस कार्रवाई में विनोद पासवान, रामदेव सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों का सहयोग रहा।

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