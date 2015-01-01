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जांच:कांटा चेक करने कलेक्टर ने अफसर का वजन तुलवाया

अंबिकापुर3 घंटे पहले
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  • ज्यादा धान लेने की खबर दैनिक भास्कर में प्रकाशित हाेने के बाद की गई जांच

बलरामपुर कलेक्टर श्याम धावडे ने दैनिक भास्कर की खबर को गंभीरता से लिया है। कलेक्टर ने समितियों में किसानों से प्रति बोरे में आधा किलो अधिक धान लेने की खबर पर धंधापुर सहकारी समिति में पहुंचकर जांच की। इस दौरान कलेक्टर ने सबसे पहले तौल कांटे की जांच की और एक अफसर को तौल कांटे में खड़ा कर कांटे की जांच की। इस दौरान कलेक्टर ने समिति प्रबंधक और अन्य अधिकारियों को हिदायत दी कि किसानों को किसी तरह से परेशानी न हो और 40.700 ग्राम से अधिक धान बोरे में न लिया जाए। कलेक्टर श्याम धावडे ने बोरों को तौल कराया तो अधिकतर बोरों में वजन 41.200 किलोग्राम मिला। इसका खुलासा दैनिक भास्कर ने पहले ही किया था। कलेक्टर ने समिति से धान के उठाव में तेजी लाने डीएमओ को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि छोटे रकबा वाले किसानों का धान तत्काल खरीदा जाए उन्हें बिलकुल भी परेशान न किया जाए। इस दौरान कलेक्टर ने समिति प्रबंधक रामनाथ पैकरा से पूछा कि बिचौलियों का तो कोई दबाव नहीं रहता है इस पर उन्होंने कहा कि रहता है। यह सुनने के बाद कलेक्टर ने एसडीएम को इस पर ध्यान देने कहा।

धंधापुर खरीदी केंद्र में पुलिस बल होगा तैनात
धान खरीदी केन्द्र में आए कृषकों से कलेक्टर ने पूछा कि धान बेचने के कोई परेशानी तो नहीं। इस पर कृषक अयोध्या सिंह एवं कन्नीलाल जायसवाल द्वारा बताया गया कि उन्हें उपार्जन केन्द्र में धान बेचने में कोई परेशानी नहीं है। उपार्जन केन्द्र धंधापुर में किसी भी प्रकार का अव्यवस्था न हो इसके लिए कलेक्टर ने पुलिस बल तैनात करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्र चान्दो, सामरी, कुसमी, भुलसीकला, डीपाडीह़कला, सेवारी, धन्धापुर, बरियो, राजपुर एवं पस्ता का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली।

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