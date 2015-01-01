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अवैध निर्माण पर हंगामा:383 को नोटिस, निर्माण एक भी नहीं रुका, क्या वसूली के लिए है विभाग

अंबिकापुर3 घंटे पहले
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  • सामान्य सभा में पार्षदों ने खराब सड़क अौर पानी सप्लाई की लचर व्यवस्था पर किया विरोध

शहर में अवैध निर्माण व काॅलोनाइजर एक्ट का पालन नहीं होने को लेकर नगर निगम की सामान्य सभा में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज ने कहा कि 383 लोगों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन एक भी निर्माण नहीं रुका। कोरोना संकट में भी यह खेल चल रहा है। अवैध निर्माण विभाग के लिए कमाई का जरिया बन गया है। नोटिस केवल वसूली के लिए दिया जाता है। अगर कार्रवाई नहीं करनी है तो विभाग को खत्म कर दें। इसे लेकर पार्षदों ने कहा कि शहर के हर वार्ड में यह समस्या है। अवैध निर्माण की सूचना मिलते ही भवन शाखा और उड़नदस्ता वाले पहुंच जाते हैं और धमकी देकर वसूली करते हैं। एमआईसी सदस्य शफी अहमद ने कहा कि हर कार्रवाई की सूचना अब एमआईसी में देना होगा। मामला गंभीर है। कई बार पार्षद ही सामने आ जाते हैं। इसके लिए एक सामान नियम का पालन होना चाहिए। उन्होंने सदन में घोषणा करते हुए कि जहां भी शिकायत मिले तत्काल सूचना दें, चाहे कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में पानी सप्लाई की लचर व्यवस्था, खुले में शौच, सड़क की खस्ताहालत को लेकर पार्षदों ने विरोध किया। सभापति अजय अग्रवाल की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक हुई। बैठक में मेयर डाॅ. अजय तिर्की मौजूद थे।

बैठक के निर्णयों पर नहीं किया जाता अमल
नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज ने कहा कि एक भी ऐसा एजेंडा शामिल नहीं किया गया है जिस पर चर्चा हो। बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उस पर अमल नहीं होता है। कोरोना संकट काम नहीं करने का बहाना मिल गया है। निगम लोगों के हित में कोई भी काम नहीं कर रहा है, विकास तो दूर शहर के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है।

काॅलोनाइजर बेच कर निकल रहे, निगम पर बढ़ा दबाव
पार्षदों ने कहा कि काॅलोनाइजर एक्ट का पालन नहीं हो रहा है। काॅलोनाइजर को सड़क, पानी बिजली जैसी जरूरी सुविधाओं का विस्तार करना होता है लेकिन पालन नहीं होता है। जहां पहले से सुविधाएं हैं वहां जबरिया काम कराया जा रहा है। एमआईसी सदस्य शफी अहमद ने कहा कि 11 काॅलोनियों को निगम को हस्तांतरित हुई हैं जबकि दस की जांच चल रही है।

जाति प्रमाण पत्र का प्रकरण पास, विपक्ष ने किया विरोध
सामान्य सभा में जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के विरोध के बाद सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर इसे पास कर दिया। पार्षद आलोक दुबे ने कहा कि जिन लोगों को जाति प्रमाण पत्र के लिए एजेंडा में शामिल किया गया है उनमें 20 से 15 लोग अल्पसंख्यक मुसलमान हैं जो पिछले एक साल से शहर में अवैध रूप से रह रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि ये रोहिग्या मुसलमान हैं।

फूड, बैंक, नजूल विभाग के अधिकारी नहीं पहंुचे
राशन कार्ड में विसंगतियां और नजूल जमीन के पट्टा व बैंकों में खाता नहीं खुलने पर तीनों विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन अधिकारी नहीं पहंुचे। सदन ने इस पर नाराजगी प्रकट करते हुए प्रशासन को इसकी शिकायत की है। बैठक में पार्षद रमेश जायसवाल, हरमिंदर सिंह टिन्नी, मनीष सिंह, दीपक मिश्रा, सतीश बारी, रिंकू वर्मा, विश्वविजय सिंह तोमर, एन तिग्गा ने भी विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाए।

गुदरी बाजार में चल रहा कोचियों का शासन
सामान्य सभा में गुदरी बाजार में अव्यवस्था को लेकर विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। कहा कि कोचिया गुदरी बाजार में अपना शासन चला रहे हैं। किसानों से चार अाैर 8 रुपए किलो टमाटर व 15 रुपए किलो आलू खरीद कर 27 रुपए में में बेचते हैं। इनको रसीद के द्वारा कमीशन लेने का अधिकार नहीं है। पार्षद आलोक दुबे ने कहा कि इसमें शामिल लोगों पर थाने में एफआईआर कराएंगे। मेयर ने कहा है कि कार्रवाई करेंगे।

ये निर्णय भी लिए गए

  • समलाया मंदिर से महामाया मंदिर तक आपसी सहमति से वर्तमान मार्ग की 18 मीटर की जाएगी चौड़ाई
  • विवेकानंद वार्ड क्रमांक 34 सेठ बसंतलाल चंदगीराम की स्मृति में होगा द्वार का निर्माण
  • नगर निगम के विभिन्न वार्डों में पार्क, पीएम आवास, बाजार निर्माण जैसे 28 कामों के लिए नजूल जमीन का प्रस्ताव पास
  • स्वच्छता चेतना पार्क में प्रवेश शुल्क पांच रुपए से बढ़ाकर दस रुपए कर दिया गया
  • बीएसएनएल कार्यालय मार्ग का होगा चौड़ीकरण

प्रतीक्षा बस स्टैंड में चल रहीं अवैध गुमटियां
पार्षद आलोक दुबे ने प्रतीक्षा बस स्टैंड में अवैध रूप से लगी गुमटियों पर सवाल किया और मेयर से पूछा कि ये गुमटियां किन लोगों की हैं, जिन्हें हटाने में नगर निगम असमर्थ हो रहा है। मेयर इस मुद्दे निरुत्तर हो गए। पार्षद दुबे ने कहा कि आपराधिक और प्रभावशाली लोगों के लिए है इसलिए आप इसको हटाने का हिम्मत कर नहीं कर रहे हैं।

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