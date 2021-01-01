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कार्रवाई:कार में प्रेस लिखकर कर रहे थे कफ सीरप की तस्करी, दो आरोपी पकड़े गए

अंबिकापुर2 घंटे पहले
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पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 153 शीशी कफ सीरप बरामद किया है। इसकी कीमत 30 हजार रुपए बताई गई है। सबसे खास बात यह है कि पुलिस से बचने आरोपियों ने कार में प्रेस लिखा था। इनका सम्बन्ध झारखंड के गिरोह से है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए तस्करों में अम्बिकापुर के इमलीपारा निवासी मोहम्मद गुफान व सीतापुर के गुलनिकपारा निवासी नसीम खान शामिल हैं। दोनों बुधवार को दोपहर में कार क्रमांक सीजी 15 डीएफ 1537 से खरसिया रोड से लगे अयान मार्ग में जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस की टीम पहुंची तो कार सवार छुपने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने रोककर पूछताछ की तो प्रेस से होने की बात करने लगे लेकिन इनके पास कोई दस्तावेज नहीं था। सन्देह पर पुलिस ने कार की तलाशी ली तो एक बैग में 153 शीशी कफ सीरप मिला। पुलिस ने शीशी जब्त कर दोनों को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि गुफ़ार पहले भी नशे के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। वह कुछ महीने पहले जेल से बाहर आया है। इसके बाद से फिर इस धंधे में लिप्त हो गया था। उसका सम्बन्ध झारखंड के गिरोह से है।

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