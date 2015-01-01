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आयोजन:अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा देने का त्योहार है दीपावली

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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  • दीपमाला सजाकर साईं बाबा महाविद्यालय में की गई आतिशबाजी

डिगमा स्थित श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय में सांस्कृतिक समिति की ओर से दीपोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर दीपक जलाए गए और आतिशबाजी कर दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। दीपोत्सव का प्रारंभ शिक्षण समिति के सचिव अजय कुमार इंगोले, प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने किया। प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि भारत त्योहारों का देश है। भारतीय जीवन शैली उत्सवधर्मी है तथा उत्साह से ओतप्रोत है। दीपावली का त्योहार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के हमारे ध्येय वाक्य तमसो मा ज्योतिर्गमय की ओर प्रेरित करता है। वर्तमान परिस्थितियों में महामारी की चुनौतियां हमारे सामने हैं, लेकिन आपदा में अवसर तलाशने की हमारी प्रवृत्ति है। सभी परिस्थितियों में धैर्य के साथ ज्ञानार्जन कर जीवन को प्रकाशित करना ही आज के दीपोत्सव का उद्देश्य है। अजय कुमार इंगोले ने कहा कि आज भगवान धनवंतरी का अवतरण दिवस है। जब हम वर्तमान विभीषिका के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमारी मान्यता और बलवती हो जाती है कि स्वास्थ्य ही सर्वोत्तम धन है। इस धनतेरस पर हम सभी स्वास्थ्य धन को सुरक्षित रखने का संकल्प लें। छात्र संघ प्रभारी डॉ. आरएन शर्मा ने कहा कि दीपावली की पांच दिवसीय परिपाटी हमें अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं एवं जिम्मेदारियों का बोध कराती है। शुभकामनाओं के बाद सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और उपस्थित छात्र प्रतिनिधियों ने ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति कलश छलके, दीपावली मनाएं सुहानी गीतों की प्रस्तुति के साथ मनमोहक दीपमालिका सजाई और मिष्ठान्न वितरण कर आतिशबाजी की गई।

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