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पर्व:धनतेरस पर उम्मीद से अधिक हुई धनवर्षा, जिले में 50 करोड़ से अधिक का कारोबार, व्यापारी खुश

बैकुंठपुरएक घंटा पहले
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  • कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार बाजार में लोग बेखौफ खरीदारी करने घरों से बाहर निकले

धनतेरस पर गुरुवार को शहर के बाजार खूब चमके। सराफा और बर्तन दुकानों में देर रात तक खरीदारी होती रही। सराफा, बर्तन, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर में करीब 50 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है। कारोबारियों के अनुसार, जितनी उन्हें उम्मीद थी, उससे अच्छा कारोबार हुआ है। इस बार अच्छी बात यह रही है कि बाजार में 70 फीसदी तक खरीदी का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से किया गया। सराफा में सोने का दाम 52 हजार के पार हुआ फिर भी उसकी चमक कम नहीं हुई। धनतेरस से पहले सराफा व्यवसायी बाजार की हालत देखकर परेशान और निराश दिख रहे थे, लेकिन गुरुवार को धनतेरस का दिन शुभ साबित हुआ। कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार बाजार में लोग बेखौफ खरीदारी करने घरों से बाहर निकले। कोरोना संक्रमण का डर आस्था पर भारी पड़ा और बाजार में जमकर खरीददारी हुई। लॉकडाउन के बाद जिले में ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छा कारोबार किया। इसकी मुख्य वजह यह रही है कि लॉकडाउन के बाद निजी ट्रांसपोर्ट की मांग बढ़ी। जिले में ऑटोमोबाइल सेक्टर के जानकार और कारोबारियों ने बताया कि ट्रेन और बस समेत लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बंद होने से निजी ट्रांसपोर्ट के रूप में लोगों ने दो पहिया और चार पहिया वाहन की में रुचि दिखाई। बाजारों में 50 करोड़ से अधिक की खरीदारी का यह अनुमान इसलिए भी है, क्योंकि बड़ी वजह अक्टूबर में एसईसीएल श्रमिकों को मिला बोनस और इस महीने का वेतन समेत किसानों को 16 करोड़ धान बोनस की राशि से बाजार में बंपर खरीदी हुई है। धनतेरस के दिन एक हजार से अधिक टू व्हीलर गाडियों के बिकने की जानकारी मिली, जो जिले में कोरोना संक्रमण के दौर में उम्मीद भी नहीं थी। इसके अलावा इलेक्ट्राॅनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स सहित सराफा व्यापारी, जो बीते एक सप्ताह से व्यापार की हालत को देखकर चिंतित रहे, वहां भी उम्मीद के अनुसार व्यापार हुआ। एसईसीएल सहित अन्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को मंथली वेतन मिलने के कारण धनतेरस के दिन बाजार में धूम रही।

इलेक्ट्रॉनिक बाजार में बरसे 10 करोड़ रुपए
शहर के नामचीन इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में सुबह से ही मोबाइल, टीवी, एलईडी, फ्रिज, वाशिंग मशीन के अलावा रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले सामानों में इंडक्शन चूल्हा, वाटर फिल्टर समेत अन्य सामानों की खरीदारों की भीड़ उमड़ रही थी। एलईडी, फ्रिज के दाम कम होने से लोगों का इसकी ओर भी रुझान रहा। घड़ी चौक स्थित सरगम मोबाइल के संचालक राधेश्याम जायसवाल ने बताया कि लोगों में ऑनलाइन खरीदी के रुझान को देखते हुए ऑनलाइन से कम कीमत पर स्थानीय दुकानदारों को मोबाइल बेचना पड़ा।

चांदी के सिक्के और बर्तन खूब बिके
सोने-चांदी के दामों में आए मामूली गिरावट के कारण जेवरातों की ब्रिकी में बढ़त दिखी। स्वर संगम ज्वेलर्स के संचालक उपेंद्र जैन, मयूर ज्वेलर्स के राजेंद्र सोनी ने बताया कि सोने-चांदी के दाम पिछले साल की तुलना इस साल बढ़ने के बाद भी धनतेरस के मुहूर्त पर लोगों ने जमकर खरीददारी की। राजेंद्र सोनी ने बताया कि इस साल साल 916 हॉल मार्क का सोना बाजार में आने से सोने की कीमत पर ग्राहकों को कभी भी बेचने पर सौ फीसदी वापस मिलेगा। इसमें सिर्फ बनवाई और तीन फीसदी जीएसटी की कटौती की जाएगी।

दो पहिया वाहनों की शुभ-मुहूर्त में हुई खरीदी
दोपहिया और चारपहिया वाहनों में शोरूम में भी वाहनों की जबरदस्त बुकिंग हुई। शहर के हीरो शोरूम में जहां धनतेरस से 5 दिन पहले से वाहनों की बुकिंग हो रही थी। हीरो शो रूम और आरके सेल्स के संचालक सुधीर अग्रवाल के अनुसार पिछले साल की तुलना इस साल बीते 8 महीने से कोरोना संक्रमण के कारण बाजार में उठाव देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन धनतेरस पर अच्छा रिस्पांस रहा। पूरे जिले के शोरूम में एक हजार से अधिक दुपहिया की बिक्री हुई है।

ट्रैक्टर सहित कृषि यंत्रों की हुई अच्छी खरीदी
ट्रैक्टर सहित कृषि यंत्रों की बात करें तो जिला मुख्यालय में किसानों ने कृषि यंत्रों की खरीदी में रुचि दिखाई दी। दरअसल अभी धान कटाई चल रही है। सोसाइटी में धान के बिकते ही व्यापारियों को उनकी रकम किसान पहुंचकर देते हैं। यही वजह है कि ट्रैक्टर सहित कृषि यंत्रों बिक्री इस साल अच्छी देखने को मिली।

बाजारों में आई भीड़ से ट्रैफिक जाम
धनतेरस पर शाम को बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ते ही ट्रैफिक जाम होने लगा। जिला मुख्यालय के घड़ी चौक, महलपारा रोड, बाजार पारा सड़क पर पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। शाम को रुक-रुककर 5 मिनट से अधिक देर तक ट्रैफिक जाम हुआ। ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए जवान भी तैनात किए गए थे, लेकिन भीड़ बढ़ने पर वे भी असहाय दिखाई दिए।

एटीएम में कैश की हुई किल्लत
महलपारा स्थित रमा ज्वेलर्स के राकेश सोनी ने बताया कि सोने-चांदी की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन अभी बाजार में अधिक फर्क नहीं है। बैंक और एटीएम में कैश की दिक्कत जरूर बनी हुई है। धनतेरस पर शगुन के तौर पर चांदी के लक्ष्मी और गणेश वाले पांच से दस ग्राम वजनी सिक्कों की बिक्री अधिक हुई।

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