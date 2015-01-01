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वारदात:नशे में युवक ने चाकू मारकर भाई और मां को किया घायल

अंबिकापुर3 घंटे पहले
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जिले के धौरपुर इलाके में गुरुवार की सुबह नशे में धुत एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। पहले उसने चाकू से वारकर अपने भाई को घायल किया और मां जब बीच-बचाव करने पहुंची उसे ऊपर भी वार किया। हमले में भाई व मां घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि धौरपुर निवासी दीपक सिंह गुरुवार की सुबह शराब के नशे में घर में शोर मचा रहा था। इसी बीच उसने चाकू उठाया और भाई मुकेश पर अचानक हमला कर दिया। उसने हाथ, चेहरे सहित अन्य हिस्से में कई वार किए। यह देखकर मां बीच-बचाव करने पहुंची तो उसने मां के ऊपर भी तीन चार बार वार किया। शोर सुनकर परिजन व अन्य लोग पहुंचे और किसी तरह दीपक को पकड़ा। हमले में मुकेश व उसकी मां जख्मी हो गए थे जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी दीपक पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है।

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