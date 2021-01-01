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मौसम का हाल:शुष्क हवा से ठिठुरे लोग, पारा सामान्य से 3 डिग्री से नीचे गया

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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आसमान साफ होने और उत्तर से आ रही शुष्क हवा से ठंड का मिजाज अब तीखे हो गए हैं। देर शाम होते ही शहर में सन्नाटा पसर जा रहा है। यह तस्वीर शहर के रिंग रोड में मिशन चौक के पास शनिवार की देर शाम करीब साढ़े 7 बजे की है। सड़क पर सन्नाटा पसर गया था।

ठंड का असर दूसरे दिन भी रहा और रविवार को शहर का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से करीब 3 डिग्री नीचे हैं। इसी प्रकार अधिकतम तापमान भी 20 डिग्री के करीब रहा। इससे दिन में धूप के बाद कंपकंपी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो तीन दिनों तक मौसम के इसी तरह रहने की संभावना है।

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