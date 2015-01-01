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सुविधा:एप से होगी गोबर की खरीदी और वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी द्वारा गोधन न्याय योजना एप का नवीन वर्जन जारी किया गया है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस एप के द्वारा गोबर खरीदी, स्व सहायता समूह को गोबर देना, समूह द्वारा खाद गोठान को देना तथा खाद विक्रय की प्रक्रिया की जाएगी। गोबर खरीदी की एंट्री वर्तमान दिनांक से तीन दिवस पहले तक की जा सकेगी। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत वर्मी कम्पोस्ट खरीदी के लिए संबंधित व्यक्ति या क्रेता सहकारी समिति (पैक्स) में पैसा जमा करके पर्ची प्राप्त करेंगे। पर्ची में क्यूआर कोड, खाद की मात्रा तथा गोठान का नाम अंकित होगा। ग्राहक संबंधित गोठान में जाकर अधिकृत नोडल अधिकारी को पर्ची देगा। पर्ची को गोधन न्याय योजना एप के माध्यम से स्कैन करने के पश्चात क्रेता को खाद दिया जाएगा। खाद विक्रय की प्रविष्टि एप्प के माध्यम से ही की जाएगी। क्रेता के द्वारा खाद नहीं लेने, गोठान में गोबर नहीं होने या अन्य कारण से विक्रय को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। गोठान स्तर में अधिकृत व्यक्ति एप्प में डाले गए कारण की पुष्टि करके खरीदी कैंसिल कर सकता है जो पैक्स के लॉगिन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। गोबर खरीदी के लिए समय-समय पर गोधन न्याय योजना एप को अपडेट करते रहना होगा।

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