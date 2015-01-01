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लापरवाही का अंधेरा:30 करोड़ खर्च के बाद भी 3 हजार परिवारों में इस दिवाली छाया रहेगा अंधेरा

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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  • क्रेडा की लापरवाही से सूरजपुर के 10 गांवों के तीन हजार परिवार हो रहे परेशान

दीपावली के दिन पूरा देश रोशन रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के दस से अधिक गांवों में तब भी अंधेरा रहेगा। यहां क्रेडा विभाग के द्वारा लगाया गया सौर प्लांट तीन साल से खराब है तो ढाई हजार से अधिक परिवारों को दिया गया सौर एनर्जी से चलने वाले होम लाइट भी दो साल में ही खराब हो गए। हद तो यह है कि यहां के दो ग्राम पंचायतों में कलेक्टर ने 17 सितंबर को ग्रामीणों को उनके सामने आश्वासन दिया था कि एक माह में उनके गांव बिजली पहुंच जाएगी, लेकिन इस पर अब तक जमीनी स्तर पर कोई पहल नहीं दिख रहा। वहीं क्रेडा के अफसरों को यहां खराब पड़े सौर प्लांट की जानकारी है लेकिन इस पर भी घोर लापरवाही बरती जा रही है। दैनिक भास्कर पड़ताल में खुलासा हुआ है कि करीब 30 करोड़ खर्च कर ओड़गी ब्लाॅक के चांदनी बिहारपुर इलाके के ग्राम पंचायत ओमझार के पश्चिम पारा, चोंगा पंचायत के आमापारा, मड़वानी पारा और खैरा पंचायत के हरिजनपारा, पाल केवरा के चेरवापारा व महुली के खासपारा में तीन साल से छह माह के बीच सौर प्लांट खराब हुए हैं। इसकी जानकारी पंचायतों ने अधिकारियों को दी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पर उन्होंने ढाई साल पहले उन्हें शिकायत की थी। इसके बाद उनके द्वारा कई बार आश्वासन के साथ कहा गया कि नया बैटरी लगाने के लिए आर्डर दिया गया है लेकिन इसके बाद भी सौर प्लांट को ठीक नहीं किया जा सका है।

25 सौ मकानों में लगाई गई होम लाइट भी हो गई खराब
बता दें कि गांवों में जो मकान प्लांट से दूर थे वहां सौर प्लांट से कनेक्शन देना संभव नहीं था तो ऐसे 25 सौ परिवारों के मकानों में होम लाइट के लिए एक बैटरी, एक सोलर प्लेट और चार बल्ब लगाए गए, लेकिन उनकी भी क्वालिटी खराब थी और वे भी अधिकार घरों में खराब हो गए हैं जबकि इसे 2018 में ही लगाया गया था। इसके बाद इसे भी दुरुस्त नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट और होम लाइट जिस भी कंपनी या फर्म ने लगाया है उससे मरम्मत कराया जाना चाहिए।

मोबाइल चार्ज कराने ग्रामीण जाते हैं दूसरे गांव
जहां एक ओर पूरी दुनिया ऑनलाइन जमाने के साथ है वहीं यहां कई परिवारों के पास मोबाइल फोन है लेकिन बिजली नहीं होने के कारण मोबाइल फोन बंद रहता है। इसके कारण वे फोन कर एम्बुलेंस को भी नहीं बुला पाते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यहां के अधिकतर गांवों में कोई भी मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है। इसके कारण आपातकाल में लोग गांव से दूर पहाड़ पर जाकर नेटवर्क मिलने पर बात करते हैं।

केरोसिन और आग के सहारे पढ़ाई घर में रखे टीवी भी पड़े हैं बंद
इलाके के ग्रामीणों ने बताया कि सौर प्लांट जब लगा था तब उन्हें उम्मीद थी कि अब गांव रोशन रहेगा लेकिन क्रेडा विभाग द्वारा सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं करने के कारण प्लांट बन्द हो गया। हालात यह है कि यहां बच्चे दिन भर गाय बैल चराते हैं तो रात में बिजली नहीं होने से पढ़ाई नहीं कर पाते वहीं कुछ बच्चे जिनके माता पिता जागरूक हैं वे केरोसिन की ढिबरी जलाकर पढ़ाई करते हैं। वहीं यहां जंगली जानवरों का डर बना रहता है क्योंकि चारों तरफ जंगल है और राष्ट्रीय गुरुघासीदास अभयारण्य का इलाका है। कई परिवारों ने टीवी खरीदा लेकिन अब बिजली के अभाव में टीवी भी बंद रहता है।

इस महीने में रायपुर से नई बैटरी पहुंच जाएगी, ओवरलोड से खराबी

क्रेडा के सूरजपुर जिले के प्रभारी नीलेश श्रीवास्तव का कहना है कि बिहारपुर इलाके में जहां और प्लांट खराब हैं वहां बैटरी खराब हुई हैं। इसके लिए आर्डर हो गया है। इस महीने के भीतर रायपुर से बैटरी आ जाएगी। सूरजपुर जिले के 14 साइटों के लिए बैटरी मंगाई गई है। सभी बैटरी आउट ऑफ वारंटी हो गई हैं। एक परिवार में 27 वाट बिजली का उपयोग करना है लेकिन लोग अधिक का करते हैं, इसलिए खराबी आ रही है। होम लाइट में भी हितग्राही कलाकारी करते हैं इसलिए खराब हो रहे हैं। आउटसोर्सिंग में कंपनी का कर्मी यहां मेंटेनेंस देख रहा है। उसे सुधरवाते हैं।

पंडो जनजाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक, केरोसिन भी पर्याप्त नहीं मिलता
बिहारपुर इलाके के इन पंचायतों में क्रेडा की लापरवाही ही है कि लोगों को केरोसिन से काम चलाना पड़ रहा है। इसके बाद भी केरोसिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। मंजू पंडो का कहना है कि दो लीटर मिट्टी तेल 15 दिन में खत्म हो जाता है। इसके बाद उन्हें अंधेरे में जीना पड़ता है। वे अधिकारियों से कई बार शिकायत करते हैं लेकिन सिर्फ आजकल की बात कहकर आश्वासन दिया है। इस इलाके में सबसे अधिक पंडो जाति के लोग रहते हैं।

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