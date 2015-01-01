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विरोधाभास:किसान की मौत के मामले में परिवार और प्रशासन के दावे अलग-अलग

अंबिकापुर3 घंटे पहले
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  • नेता प्रतिपक्ष को बताई े हकीकत, आवास के 22 हजार ट्यूबवेल के लोन में काटे

लुंड्रा तहसील के धौरपुर थाना अंतर्गत बबोली गांव निवासी 53 वर्षीय दशन राम की मौत मामले में प्रशासन और परिवार के दावे अलग-अलग नजर आ रहे हैं। प्रशासन जहां इसे शराब के नशे में पारिवारिक विवाद के कारण आत्महत्या बता रहा है। वहीं गुरुवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष से परिवार ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की बात कही है। मालूम हो कि दशन राम ने 12 दिसंबर को कीटनाशक का सेवन कर लिया था। 14 दिसंबर को उसकी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। उस दौरान परिवार ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की बात कही थी। वहीं इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच में एसडीएम ने इसे पारिवारिक विवाद में आत्महत्या बताया है। गुरुवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने बताया है कि दशन राम की आठ एकड़ की जमीन पर लॉकडाउन के दौरान मजदूर नहीं मिलने के कारण रोपा नहीं लगाया जा सका। इस कारण फसल की पैदावार सही नहीं हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खाते में आए रुपयों को बैंक ने दूसरे लोन के लिए काट लिए। परिवार ने बताया कि ट्यूबवेल के लिए लोन की दो किस्तें नहीं चुकाने के कारण आवास योजना के 22 हजार रुपए बैंक ने काट लिए। इसके अलावा ट्रैक्टर की किस्त के लगभग 84 हजार रुपए नहीं चुकाने के कारण बैंक की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। यही सब कारण हैं कि किसान ने परिवार का भरण पोषण करने की चिंता में आत्महत्या कर ली। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्रियों के पास इतना समय भी नहीं है कि वह पीड़ित परिवार के दुखों को बांटने के लिए उनके पास तक पहुंच सकें। दशन राम के यहां जब भाजपा के पूर्व विधायक और अन्य नेता पहुंचे तब क्षेत्र के विधायक रात में भागते हुए पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इसके बाद भी परिवार की कोई मदद करना जरूरी नहीं समझा। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि सरकार ने नया ट्रेंड शुरू किया है। जिसके तहत प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ितों के दुख दूर करने की जगह उन्हें शराबी, मानसिक रोगी, चरित्रहीन बताकर अपमानित ही कर दिया जाए।

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