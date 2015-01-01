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आयोजन:किसानों और स्व सहायता समूहों को किया गया सम्मानित, ऋणपत्र भी बांटे

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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  • खेती के अलावा भी कार्य कर अपनी आय बढ़ाने किसानों को किया प्रेरित

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 2 से 12 नवंबर तक दस दिवसीय किसान पखवाड़ा मनाया गया। इसका समापन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभागार में किया गया। इस दौरान किसानों और स्व सहायता समूह की महिलाओं को जिला प्रशासन और बैंक अधिकारियों ने सम्मानित किया गया। समापन समारोह में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों और स्व सहायता समूह की महिलाओं को कलेक्टर संजीव कुमार झा और बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक दिनेश गर्ग ने सम्मानित किया। इसके साथ ही कैंप में जरूरत मंद किसानों एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं को ऋण वितरित भी किया गया। कलेक्टर ने बताया कि परम्परागत खेती के अलावा अन्य गतिविधियां जैसे मछली पालन, पशुपालन, जैविक खाद, सब्जी की खेती व मसालों की खेती इत्यादि के माध्यम से किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा भी हमारे बैंक की अन्य योजनाओं जैसे ट्रेक्टर ऋण, सोलर पम्प, अन्य कृषि यन्त्र आदि के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। जिला अग्रणी प्रबंधक केएम सिंह ने बैंक एवं किसानों के बीच बेहतर समन्वय, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता और इसी तरह के जिले में किसानों के लिए और अधिक कैम्प लगाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में सिद्धार्थ कुमार, श्याम गुप्ता, अरुण चंदेल, वीरेंद्र पांडे, विकास झा, केएम सिंह आदि मौजूद रहे।

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