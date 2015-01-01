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तैयारी:मेडिकल काॅलेज में चयनित छात्रों का फर्स्ट ईयर में प्रवेश आज से

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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  • काॅलेज प्रबंधन ने यूजी की 100 सीटों पर एडमिशन की तैयारियां पूरी की, काउंसिलिंग व अन्य कामाें के लिए समितियां गठित

मेडिकल काॅलेज में यूजी की 100 सीटों पर चयनित छात्रों के एडमिशन के लिए शुक्रवार से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले सेंट्रल कोटे सीट पर से चयनित उम्मीदवारों का एडमिशन होगा। इसके बाद स्टेट कोटे की सीटों पर प्रवेश शुरू होगा। इसको लेकर काॅलेज प्रबंधन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और काउंसिलिंग सहित अन्य कामों के लिए समिति गठित कर ली है। अलग-अलग समितियों में 22 डाॅक्टर व कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। एमसीआई से मान्यता मिलने के बाद काॅलेज में एक साल बाद फर्स्ट ईयर का नया बैच शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर प्रबंधन भी काफी उत्सुकता है। डीएमई रमनेश मूर्ति ने बताया कि डीएमई से सेंट्रल कोटे से चयनित छात्रों की पहली लिस्ट शुक्रवार को आ जाएगी और यदि कोई छात्र आता है तो उसे प्रवेश भी दिया जाएगा। सेंट्रल कोटे के फर्स्ट राउंड के छात्रों को संबंधित काॅलेज में ज्वाइनिंग देने के लिए 12 नवंबर तक का समय है। बहरहाल पहले दिन छात्रों के पहुंचने की उम्मीद कम है। स्टेट कोटे की काउंसिलिंग उपरांत चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद काॅलेजों में गहमागहमी नजर आएगी।

जीरो ईयर होने से पिछले सत्र में नहीं हुआ था एडमिशन
अंबिकापुर मेडिकल काॅलेज को पहले बैच की मान्यता वर्ष 2016-17 में मिली थी। इसके बाद अगले साल कमियों के कारण फर्स्ट ईयर में एडमिशन की अनुमति नहीं मिली। फिर 2018-19 में मान्यता मिली और अगले साल 19-20 में सत्र जीरो हो गया। इससे काॅलेज में सिर्फ दो बैच के ही छात्र हैं ये आगे बढ़ रहे हैं। इस साल पांचवें सत्र के लिए फर्स्ट ईयर का नया बैच शुरू होगा। पहले साल जो छात्र एडमिशन लिए थे वे अगले वर्ष इंटर्नशिप कर डाॅक्टर बन जाएंगे।

नोडल अधिकारी और कोआर्डिनेटर का चयन
एडमिशन व अन्य कार्य के लिए कुल तीन समितियां बनाई गई हैं। इसका नोडल अधिकारी एनाटामी विभाग के प्रोफेसर डाॅ. रंजना सिंह आर्य को बनाया गया है। इसी प्रकार को ऑर्डिनेटर फिजियोलॉजी विभाग के सह प्राध्यापक डाॅ. अलग वर्मा को नियुक्त किया गया है। प्रवेश समिति में कुल 8 अधिकारी कर्मचारी हैं। काउंसिलिंग समिति में 2 व दस्तावेज छानबीन समिति में 10 सदस्य शामिल हैं। प्रवेश शुल्क जमा कराने के लिए एक अधिकारी व एक कर्मचारी को जिम्मेदारी दी गई है।

स्टेट काउंसिलिंग से 12 के बाद शुरू होगा प्रवेश
काॅलेज प्रबंधन के अनुसार सेंट्रल कोटे के चयनित छात्रों का 6 से 12 नवंबर तक एडमिशन का समय है। इसके बाद स्टेट कोटे के छात्रों की पहली लिस्ट जारी होगी और चयनित छात्र संबंधित काॅलेजों में जाकर एडमिशन लेंगे। इस तरह सेंट्रल व स्टेट कोटे की काउंसिलिंग से चयनित उम्मीदवारों का चरणबद्ध 2 दिसंबर तक एडमिशन चलेगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 दिसंबर से नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो सकता है। सत्र शुरू करने का अंतिम निर्णय राज्य सरकार कोरोना के मद्देनजर ले सकती है।

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