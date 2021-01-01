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मौसम:बारिश के बाद सर्द हवाओं से सोनहत में न्यूनतम तापमान 3 पर पहुंचा, बढ़ी ठंड

सोनहत2 घंटे पहले
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ब्लॉक सोनहत में गुरुवार रात हुई बारिश के बाद मौसम खुलने के साथ ही शनिवार को चली उत्तर से सर्द हवाओं से दिन का पारा लुढ़क कर 3 डिग्री पर पहुंच गया। इससे रविवार सुबह खेतों में फसलों पर बर्फ की परत जमी दिखी।

बुजुर्गाें के मुताबिक जनवरी के अंतिम सप्ताह में पिछले कुछ वर्षों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के करीब रहता था। जो इस बार बारिश और सर्द हवाओं के चलते से लुढ़क कर 3 डिग्री तक पहुंच गया है। बता दें कि 15 जनवरी को ब्लाॅक का तापमान 4 डिग्री के करीब था। जिसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड में कुछ कमी आने लगी थी। वहीं अब पारा लुढ़कने लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है।

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