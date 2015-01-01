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आदेश:हाईकोर्ट ने एसईसीएल के चेयरमैन, जनरल मैनेजर व ट्रांसपोर्टर को नोटिस का आदेश दिया

अंबिकापुर3 घंटे पहले
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  • अमेरा खदान से ओवरलोड कोयला ट्रांसपोर्ट का खुलासा, कलेक्टर ने नहीं की कार्रवाई

अमेरा कोयला खदान में ओवरलोड कोयले की ढुलाई करने तथा मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन के साथ करोड़ों के परिवहन टैक्स चोरी मामले में हाईकोर्ट ने एक आवेदन पर अफसरों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इससे पहले अधिवक्ता डीके सोनी ने कलेक्टर सरगुजा को शिकायत की थी, जिस पर जांच में बालेश्वर राम तत्कालीन अनुविभागीय दंडाधिकारी उदयपुर ने उसे प्रमाणित पाया था। जांच प्रतिवेदन कलेक्टर सरगुजा को भेजा गया लेकिन लगभग 200 करोड़ की मोटर व्हीकल टैक्स की चोरी के संबंध में भी कार्रवाई नहीं होने के कारण डीके सोनी ने उच्च न्यायालय में आवेदन दिया। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गौतम भादुरी ने अनावेदक एसईसीएल चेयरमैन बिलासपुर, जनरल मैनेजर एसईसीएल बिलासपुर व मैसर्स गोयल ट्रांसपोर्ट बिश्रामपुर को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है, व 4 सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया है। बता दें कि अमेरा खदान लखनपुर थाना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खदान से साइड तक कोयले की ढुलाई एसईसीएल द्वारा मैसर्स गोयल ट्रांसपोर्ट बिश्रामपुर से अनुबंध किया गया था, जिसके तहत टिपर गाड़ियां लगाकर खदान से साइड तक कोयले की ढुलाई कर रही थी। अनुबंध लगभग 29 करोड़ से अधिक का किया गया। उक्त अनुबंध लगभग 3 वर्ष के लिए किया गया था।

20 वाहनों के जितना कोयला 9 वाहनों से किया जा रहा था परिवहन
आरोप है कि वाहन स्वामी के द्वारा एसईसीएल अमेरा के प्रबंधक से मिलीभगत कर सरकार को लाखों रुपए की चपत लगाकर लगाया जा रहा था, जहां कोयले की ढुलाई के लिए 20 गाड़ी की आवश्यकता थी वहां पर 9 टिपर ही लगाकर ढुलाई का कार्य किया जा रहा था। एक टिपर से दो टिपर के समान वजन की ढुलाई कराई जा रही थी, ओवरलोड गाड़ियों के माध्यम से कोयले की ढुलाई वाहन स्वामी एवं खान प्रबंधक द्वारा किया जा रहा था, तथ्यों को प्रमाणित करने अमेरा खदान का प्रोडक्शन एंट्री रजिस्टर में स्पष्ट रूप से गाड़ियों का नंबर, टाइम एवं वजन का उल्लेख किया गया है। इसी के आधार पर आगे जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए थी।

आरोप: खान प्रबंधक को कमीशन मिल रहा था, इसलिए कार्रवाई नहीं की
वाहन स्वामी के द्वारा एसीसीएल प्रबंधक से मिलीभगत कर लाखों नहीं करोड़ों रुपए की बचत प्रतिमाह किया जा रहा था अगर उसे क्षमता से अधिक परिवहन करना है तो उसे 10 अतिरिक्त गाड़ियां और लगानी पड़ती लेकिन वह 9 गाड़ी में ही काम चला रहा था इस प्रकार 10 गाड़ियों का खर्चा बचाया जा रहा था, जिसमें नवीन गाड़ी की कीमत, ड्राइवर का खर्चा, डीजल का खर्चा तथा टैक्स आदि का खर्च वाहन स्वामी का बचाया गया है जो कि एक बहुत ही बड़ी चोरी है। इससे गाड़ी मालिक को काफी फायदा हो रहा था साथ ही साथ खान प्रबंधक को मोटी राशि कमीशन के रूप में मिल रहा था। इसलिए खान प्रबंधक के मौखिक निर्देश पर अवैध परिवहन कराया जा रहा है जिसके विरुद्ध जांच हुई और शिकायत प्रमाणित हुआ। लेकिन शिकायत प्रमाणित होने के बाद भी कोई कार्यवाही वाहन स्वामी एवं एसईसीएल प्रबंधक के विरुद्ध नहीं होने के कारण उक्त मामले को माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

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