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मनेंद्रगढ़:कमरो ने किया स्टापडेम का भूमिपूजन

मनेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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सविप्रा उपाध्यक्ष व विधायक गुलाब कमरो ने मनेंद्रगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत सेमरा में 45 लाख 73 हजार और ग्राम पंचायत लाई में 16 लाख 97 लाख के बहुप्रतीक्षित स्टापडेम निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। विधायक ने ग्रामीणों से कहा कि यह क्षेत्र 15 सालों से विकास के लिए तरस रहा है। जबकि यह क्षेत्र पूर्व विधायक व संसदीय सचिव का रहा है।

उन्होंने कहा कि जबसे वे विधायक बने हैं क्षेत्र लगातार विकास की ओर अग्रसर है। कहा कि विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी नहीं होने दी जाएगी। सोनहत के कटगोड़ी में जल्द नया सब स्टेशन शुरू होगा। अगले सत्र में कटगोड़ी में नवीन धान खरीदी केंद्र खोने की घोषणा की। कटगोड़ी में जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल कनेक्शन दिए जाने की जानकारी दी। बताया गौरघाट में भी सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाएगा। ग्रामीणों की मांग पर ग्राम मधौरा एवं तंजरा में शेड निर्माण की घोषणा की। पलारीडांड़ में सड़क निर्माण शीघ्र कराने की भी घोषणा की।

कमरो ग्राम पंचायत नागपुर में बतौर अतिथि नवा बिहान आजीविका महिला संकुल संगठन के कार्यक्रम में शामिल हुए। जहां 5 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता राशि के चेक दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सभापति उषा सिंह, जनपद उपाध्यक्ष राजेश साहू, जिला महामंत्री रामनरेश पटेल, वरिष्ठ कांग्रेसी भगवान सिंह, जनपद सदस्य रोशन सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।

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