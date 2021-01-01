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खिलाडि़यों ने दिखाया दम:राज्य स्तरीय कबड्डी में झगराखण्ड को हराकर कोरबा बना विजेता

चिरमिरी/ बैकुंठपुरएक घंटा पहले
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हल्दीबाड़ी शनिचरी बाजार में मां दुर्गा सेवा समिति के तत्वावधान में राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा का फाइनल झगराखंड और कोरबा के बीच रविवार को खेला गया। इसमें कोरबा विजेता बना, जिसे 21 हजार रुपए पुरस्कार दिया गया।

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