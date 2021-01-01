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आयोजन:मैनपाट महोत्सव में स्थानीय कलाकार दिखाएंगे कला, ऋचा शर्मा करेंगी कथक

अंबिकापुर2 घंटे पहले
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  • मैनपाट महोत्सव में इस बार स्थानीय कलाकारों को दिया जाएगा अवसर

मैनपाट महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बाहर से आने वाले प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुति के साथ ही सरगुजा के स्थानीय कलाकारों को भी कला दिखाने का मौका मिलेगा। स्थानीय कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक प्रस्तुत किया जाएगा। 12 फरवरी को प्रशांत नीरज ठाकुर द्वारा देशभक्ति गीत, ललिता सिंह एवं साथी अंबिकापुर द्वारा गायन, ओमकार कश्यप द्वारा गीत, वसीम कुरैशी सीतापुर द्वारा गायन, सुरेश कुमार मैनपाट द्वारा गायन, दीपाली भगत अंबिकापुर द्वारा कत्थक नृत्य, बबिता विश्वास अंबिकापुर द्वारा आर्केस्टा, प्रथम गुप्ता द्वारा गायन प्रस्तुत किया जाएगा। 13 फरवरी को अंकित गुप्ता मैनपाट, मनीष यादव मैनपाट एवं दीपांजलि सोनी अम्बिकापुर द्वारा गायन, मीरा किन्नर द्वारा ओडिसी नृत्य, अमन दीप गरुण द बैंड द्वारा गायन एवं संगीत तथा ओम म्यूजिकल आर्केस्ट्रा बासेन बतौली के द्वारा आर्केस्ट्रा तथा 14 फरवरी को प्रियांशु मिश्रा बतौली, अंतरा मिश्रा व अनन्या मिश्रा सीतापुर, कुमारी अंशिका सिन्हा, दीपिका भगत, प्रियांशु मिश्रा बतौली एवं ओम अग्रहरि बैकुंठपुर द्वारा गायन, कृष्णा यादव मैनपाट द्वारा भोजपुरी गीत, दीपक एवं साथी बैंड सीतापुर द्वारा गीत, ऋचा शर्मा द्वारा कत्थक तथा शिम्पी गुप्ता उदयपुर द्वारा डांस प्रस्तुत किया जाएगा।

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