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शिकायत:सब इंजीनियर से की लव मैरिज, शिक्षक ससुर और परिजन कर रहे मारपीट

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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  • पीड़िता बोली- तीन बार करा चुके हैं मेरा गर्भपात

बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ निवासी एक सब इंजीनियर पर उसकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके माता पिता उसकी दूसरी शादी की फिराक में हैं। जबकि सब इंजीनियर ने उसके साथ 10 माह पहले ही बिलासपुर में लव मैरिज की थी और उसके बाद से अब तक उसका ऑपरेशन कराकर गर्भपात भी कराया है। इंजीनियर बिलासपुर नगर निगम में पोस्टेड है। वहीं जब वह पत्नी को छोड़कर शंकरगढ़ आया तो पता चलने पर वह भी आ गया। इसके बाद सब इंजीनियर के शिक्षक पिता और परिजनों ने रात में बेदम मारपीट की। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वह पहले भी मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज करा चुकी है लेकिन पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने से उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़िता सुहाना पैकरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि उसका पति बिलासपुर नगर निगम में पदस्थ है। वह वहां घर से उसे दफ्तर जाने के नाम पर निकला। इसके बाद बाद में बताया कि शंकरगढ़ जा रहा है। इसके बाद वह भी वहां से अपने मायके कंठी गांव आ गई। यहां से दूसरे दिन मायके पक्ष के लोगों के साथ शंकरगढ़ गई तब ससुराल के लोग घर से भाग गए। वहीं रात में आए तो उसके साथ मारपीट की गई। इस पर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई तो मारपीट का मामला दर्ज किया गया। पीड़िता का कहना है कि इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसके बाद उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है।

आत्महत्या के लिए उकसा चुके, केस दर्ज नहीं किया
आरोप है कि इससे पहले सब इंजीनियर पति भी मारपीट कर चुका है। उसे आत्महत्या के लिए परिजनों ने प्रेरित किया कि जहर खा लो। उसने बिलासपुर सिविल लाइन में भी आवेदन दिया। शंकरगढ़ थाने में भी शिकायत की लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि दूसरी बार उसके साथ मारपीट हुई है।

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