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मिलेगी सुविधा:मंत्री ने ब्लड टेस्ट मशीन सीबीसी का किया शुभारंभ

अंबिकापुर2 घंटे पहले
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प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मंगलवार को लुण्ड्रा जनपद के रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नवनिर्मित मरचुरी, पोस्टमार्टम कक्ष का लोकार्पण एवं अत्याधुनिक ब्लड टेस्ट मशीन सीबीसी का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ओपीडी, आईपीडी, स्टाफ कक्ष, लेबर रूम, दवाई वितरण कक्ष आदि का निरीक्षण किया। भर्ती मरीजों से हाल-चाल जाना और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं और इलाज के संबंध में पूछ-ताछ की। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि मरीजों का इलाज संवेदनशीलता के साथ करें। सिंहदेव ने अस्पताल की साफ-सफाई एवं उत्तम प्रबंधन की सराहना की। रघुनाथपुर पीएचसी में मरच्यूरी एवं पोस्टमार्टम रूम बन जाने से यहाँ शवों को सुरक्षित रखा जा सकेगा तथा शवों का पोस्टमार्टम भी समय पर हो सकेगा। इसी प्रकार खून जांच करने की अत्याधुनिक मशीन प्रारम्भ होने से अब 20 मिनट में ही एक साथ एचबी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स की जांच की जा सकेगी। रघुनाथपुर प्रदेश का इकलौता पीएचसी है जहां एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक तीनों इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस अस्पताल में ओपीडी के साथ 6 बेड का आईपीडी की सुविधा है। इसके साथ ही कोल्ड चैन रूम भी है जिसमे दवाईयों का सुरक्षित भंडारण किया जाता है। 3 फरवरी से यहां कोविड का टीकाकरण भी शुरू हो गया है।

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