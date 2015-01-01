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बाजार में धन वर्षा:एक दिन में 100 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी ज्वेलरी व ऑटोमोबाइल्स की सबसे ज्यादा बिक्री

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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  • कोरोना काल की मंदी हुई दूर, रिकार्ड 4 हजार दो पहिया वाहनों की बिक्री

धनतेरस के बाजार ने कोरोना काल की मंदी के सारे कयास दूर कर दिए हैं। गुरुवार को एक दिन में रिकार्ड व्यवसाय हुआ जिससे बाजार खिलखिला उठा। एक अनुमान के मुताबिक 100 करोड़ के खरीदारी हुई है। सबसे खास बात यह है कि इसमें ज्वेलरी व आटोमोबाइल्स(दो पहिया वाहन) की 50 फीसदी से ज्यादा भागीदारी है। एक दिन में रिकार्ड 4 हजार दो पहिया वाहन बिके हैं। कई शो रूम में तो वाहन का शार्टेज हो गया है। इसका अनुमान व्यवसायी भी नहीं लगा पाए थे। ज्वेलरी की छोटी-बड़ी दुकानों में पूरे दिन सोने चांदी के जेवर व अन्य सामान खरीदने लोग पहुंचते रहे हैं। शाम को बाजार में अचानक भीड़ हो गई जिससे कई जगह जाम की स्थिति बन गई। हर वर्ग के लोगों ने अपनी पसंद की चीजों पर जमकर पैसे खर्च किए। कोरोना काल के कारण लंबे समय तक रही मंदी धनतरस पर दूर हो गई।

ज्वेलरी में सबसे ज्यादा 30 करोड़ की खरीदारी
ज्वेलरी के क्षेत्र में रिकार्ड 30 करोड़ से अधिक के खरीदारी का अनुमान है। शहर में छोटी-बड़ी ज्वेलरी की सौ दुकानें हैं। शो रूम हो या फिर ज्वेलरी की छोटी दुकान सभी जगह पूरे दिन खरीदारी करने लोग पहुंचते रहे। लोगों ने सोने, चांदी के सिक्के के साथ मूर्ति एवं जेवर की खरीदी की।

इलेक्ट्राॅनिक्स, बर्तन, फर्नीचर की खूब बिक्री
लोगों ने मोबाइल, लैपटाप, टीवी, बर्तन आदि की जमकर खरीददारी की। इलेक्ट्राॅनिक्स में करीब 8 करोड़ के कारोबार होने की खबर है। इसी प्रकार बर्तन, फर्नीचर, मोबाइल, कपड़ा सेक्टर में 7 करोड़ कारोबार होने की बात सामने आई।

चार पहिया व मालवाहक बिके, खत्म हुआ स्टाक
धनतेरस पर चार पहिया वाहन के अलावा ट्रैक्टर व छोटे मालवाहक भी खूब बिके हैं। एक नामी कंपनी की चार पहिया वाहन का स्टाक ही खत्म हो गया है। यहां 28 गाड़ियां निकली। चार पहिया वाहन 15 से 18 करोड़ बिके हैं। इसी प्रकार ट्रैक्टर में 8 करोड़ का बिजनेस हुआ है।

शाम को शहर की सड़कों पर लग गया जाम
धनतेरस पर भीड़ को देखते हुए पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था बनाने पहले से तैयारियां की गई थीं। जैसे शाम को लोगों की भीड़ जुटी और दो पहिया वाहन अंदर घुसे सदर रोड, स्कूल रोड, महामाया चौक, देवीगंज रोड में अचानक जाम की स्थिति बन गई।

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