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कोरोना:13 सौ से अधिक लोगों की जांच में 38 मिले कोरोना पाॅजिटिव

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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  • जिले का पॉजिटिव रेट 3 फीसदी से नीचे आया

जिले में कोरोना के नए मरीजों की रफ्तार में उतार-चढ़ाव हो रहा है। सप्ताहभर पहले पाॅजिटिव रेट 4 से 5 फीसदी के करीब था तो अब यह 3 प्रतिशत से नीचे आ रहा है। बीते दो दिनों के बीच हुई जांच के आंकड़े यही बता रहे हैं। शहर सहित जिले में गुरुवार को कोरोना के सिर्फ 38 नए मामले ही सामने आए जबकि कुल 1322 लोगों की जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई। यह दर 2.87 प्रतिशत के करीब है। इससे एक दिन पहले बुधवार को 1477 लोगों की जांच में 41 कोराना पाॅजिटिव मिले थे। यानी 2.77 प्रतिशत की दर से मरीज सामने आए। यह थोड़ी राहत भरी खबर है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। इधर नए मरीजों के सामने आने से सरगुजा जिले में अब तक मिले कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4544 पहुंच गई हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 4 हजार से अधिक लोग इलाज के बाद स्वस्थ्य हो चुके हैं। बुधवार को भी मेडिकल काॅलेज अस्पताल सहित अन्य जगहों में भर्ती मरीज से करीब 6 स्वस्थ्य होकर घर लौटे हैं।

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