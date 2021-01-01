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बेपरवाही की हद पार:15 लाख की ओएचई तार चोरी, प्रबंधन बोला- थाने में कराई रिपोर्ट, पुलिस ने कहा- नहीं मिली सूचना

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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रेलवे साइडिंग के ट्रैक पर खाली खड़े खंभे। - Dainik Bhaskar
रेलवे साइडिंग के ट्रैक पर खाली खड़े खंभे।
  • रेलवे ट्रैक से ओएचई तार काट ले गए चोर, एसईसीएल को नहीं हुई जानकारी, पुलिस भी शांत

एसईसीएल प्रबंधन की उदासीनता और पुलिस की लापरवाही के चलते कोयला और कबाड़ चोर हर रोज नए कारनामे करते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप एसईसीएल प्रबंधन को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान इन चोरों से हो रहा है। ऐसा ही मामला बिश्रामपुर क्षेत्र में आमगांव खदान का कोयला ट्रेन में लोड करने बनाई गई बार्फवाॅल साइडिंग से सामने आया है। यहां साइडिंग तक ट्रेन का रैक पहुंचाने बनाए गए करीब ढाई किलोमीटर लंबे ट्रैक का तांबे का ओवरहेड तार काटकर चोरी कर लिया।

इसकी कीमत करीब 15 लाख है। यह खदान पिछले ढाई साल से बंद पड़ी हुई है और अब विस्तार की अनुमति मिलने के बाद इसे शुरू कर दिया गया है। अभी यहां पर कोयला निकालने ऊपरी परत को हटाया जा रहा है। एसईसीएल में कबाड़ व कोयला चोरों का आतंक जारी है।

कबाड़ चोर बेशकीमती कलपुर्जों व कबाड़ बेखौफ चोरी कर कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कबाड़ चोरों ने एसईसीएल के बिश्रामपुर स्थित वार्फवाॅल रेलवे साइडिंग पर दो किमी से अधिक लंबे ट्रैक के ऊपर लगा बेशकीमती तांबायुक्त ओवरहेड तार को काटकर पार कर दिया है।

एक माह पहले आमगांव खदान को किया चालू

मालूम हो कि कंपनी को अधिग्रहित भूमि का आधिपत्य नहीं मिल पाने के कारण बिश्रामपुर की रीढ़ माने जाने वाली आमगांव और अमेरा खुली खदान से कोयला उत्पादन पिछले करीब ढाई साल से बंद पड़ा है। हाल ही में आमगांव खदान के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूद मिलने के बाद प्रबंधन ने करीब एक माह पहले आमगांव खदान को फिर से चालू करा लिया है। इस समय यहां कोयले के सिम के ऊपरी सतह से मिट्टी हटाने का काम चल रहा है।

एसईसीएल फिर से भरेगा रेलवे को लागत का रुपया

मालूम हो कि आमगांव खदान से कोल उत्पादन शुरू होने ही वाला है। खदान शुरू होने के बाद यहां से निकलने वाले कोयले को बिश्रामपुर वार्फवाॅल साइडिंग से ही मांग के अनुसार पावर प्लांट व अन्य जगहों पर ट्रेन की रैक के माध्यम से भेजा जाता है। यहां साइडिंग का निर्माण करीब 1960 में किया था।

तार चोरी होने व उत्पादन शुरू होने से पहले प्रबंधन साइडिंग की व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा है। प्रबंधन को मोटी धन राशि खर्च करनी पड़ेगी। साइडिंग पर ओएचई तार लगाने के लिए प्रबंधन ने रेलवे को पत्र भी लिख दिया है। अब रेलवे यहां ओएचई तार लगाने के लिए सर्वे करेगा और लागत का स्टीमेट एसईसीएल को सौंपेगा। इसके बाद प्रबंधन लागत की धनराशि रेलवे के पास जमा कराएगा।

कांटाघर को भी किया चोरों ने क्षतिग्रस्त

जानकारी के अनुसार कोयला ढुलाई के एवज में रेलवे प्रशासन एसईसीएल से चार्ज वसूलता है। इसके लिए साइडिंग पर कोयले की तुलाई के लिए वेब्रिज के लोडशेल (कांटाघर) भी बनाया गया है। ढाई साल से बंद पड़ी वार्फवाल साइडिंग से क्षेत्र में सक्रिय कबाड़ चोरों ने वेब्रिज के लोडशेल की केबल को काट क्षतिग्रस्त कर दिया है।

प्रबंधन ने इसकी मरम्मत के लिए भी आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा यहां इन मोशन वेब्रिज की स्थापना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं साइडिंग पर पहुंचे कोयले को सुरक्षित रखने साइडिंग की फेंसिंग भी कराई जाएगी।

ढाई साल से बिश्रामपुर से कोयला का एक भी रैक नहीं गया

बिश्रामपुर क्षेत्र से कोयला उत्पादन का आलम यह है कि यहां से पिछले ढाई साल के दौरान एक भी रैक कोयला नहीं गया है। अगस्त 2018 में आखिरी बार आमगांव खदान से रैक निकली थी। इसके बाद से यहां से जाने वाला कोयला रोड ट्रांसपाेर्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है। क्षेत्र से निकलने वाले कोयलो को रैक से पहुंचाने दो साइडिंग बनाई गई हैं, जिसमें आमगांव का कोयला वार्फवाॅल साइडिंग से और रेहर खदान का कोयला कुमदा साइडिंग से भेजा जाता है।

साइडिंग में व्यवस्था दुरुस्त करने प्रयास कर रहे: महाप्रबंधक

इस संबंध में क्षेत्रीय महाप्रबंधक बीएन झा ने बताया कि साइडिंग में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। ओएचई तार चोरी होने की सूचना मिली है। इसकी रिपोर्ट पुलिस के पास की गई है। ज्यादा दूरी का तार चोरों ने नहीं काटा है। वहीं बिश्रामपुर थाना प्रभारी सुभाष कुजूर ने बताया कि चोरी के मामले की कोई जानकारी नहीं है। एसईसीएल प्रबंधन ने भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है।

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