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क्राइम:लेन-देन के विवाद पर साथियों ने पीटा, मौत

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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मारपीट से एक ग्रामीण की मौत के मामले में पुलिस ने उसी के दो साथियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम ढारानगर निवासी राजेश कोरवा अपने साथियों के साथ अंबिकापुर से लगे सकालो में किराए के घर में रहकर मजदूरी का काम करता था।

7 जनवरी की रात पैसे के लेन-देन के विवाद पर राजेश के साथ उसी के साथी नधु कोरवा व ढोमरो कोरवा ने हाथ मुक्के व फावड़े के बेट से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां रहे दूसरे साथियों द्वारा बीच-बचाव कर राजेश को मेडिकल काॅलेज अस्पताल में भर्ती कराया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में अस्पताल से सूचना आने के बाद पुलिस ने जांच के बाद ढोमरो व नधु कोरवा के खिलाफ धारा 302, 34 के तहत केस दर्ज कर लिया है।

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