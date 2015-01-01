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मनमानी:रेहर, गायत्री खदान में चार्ज एलाउंस और अंडर ग्राउंड एलाउंस भुगतान में मनमानी, ड्यूटी खदान के अंदर और रहते हैं घर में

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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  • खदान में कर्मचारियों की मनमानी के चलते हो रहा नुकसान, जानकारी के बाद भी अफसर नहीं करते कार्रवाई

एसईसीएल बिश्रामपुर के रेहर गायत्री केतकी भूमिगत खदान परियोजना में अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी से कंपनी को हर माह लाखों का नुकसान हो रहा है। सबकुछ जानते हुए भी अधिकारी मजदूर संगठनों के दबाव व व्यक्तिगत संबंधों के चलते इसकी अनदेखी कर रहे हैं। बताया जाता है कि एसईसीएल बिश्रामपुर के रेहर गायत्री खदान परियोजना में कोयला उत्पादन के समय ब्लास्टिंग में काम आने वाला बारूद बिश्रामपुर मेन मैगज़ीन स्टोर से प्रतिदिन जरूरत के हिसाब से मंगाया जाता है, मेन मैगज़ीन से बारूद स्वीकृत कराने के लिए प्रबंधन ने आधा दर्जन से अधिक कामगारों को इस काम मे लगा रखा है जो केवल बारूद स्वीकृत कराने के नाम पर लम्बे समय से हाजिरी पकाकर कंपनी से लाख रुपए महीने का वेतन ले रहे हैं। इतना ही नहीं खदान के भीतर बिना गए एलाउंस व अंडर ग्राउंड एलाउंस का लाभ उठा रहे हैं। सम्बन्धित ओवर मैन नियमित ड्यूटी के लिए खदान पहुंचते हैं और पहुंचते के साथ ही वे बिश्रामपुर मेन मैगजीन बारूद लेने जाने के बहाने बिश्रामपुर आते हैं। इसके बाद वे बारूद गाड़ी के साथ खदान न जाकर वापस अपने घर चले जाते हैं। इतने से काम के लिए प्रबंधन उन्हें पूरी तनख्वाह के साथ अंडर ग्राउंड एलाउंस व चार्ज एलाउंस का भी लाभ वर्षों से देती आ रही है। वहीं गड़बड़ी पकड़ में ना आए इसके लिए बाकायदा उन लोगों के नाम पर खदान के भीतर जाने के लिए प्रतिदिन लाइट बत्ती भी जारी किया जाता है।

अफसरों की गड़बड़ी से मेहनतकश मजदूर नाराज
रेहर खदान में वर्तमान समय मे साढ़े छह सौ मैन पावर है जबकि गायत्री खदान में सवा सात सौ के करीब मैन पावर बताया गया है। केतकी खदान में साठ कर्मी पदस्थ हैं। प्रबंधन का चुनिंदा कामगारों को ड्यूटी में विशेष छूट देने उनपर मेहरबानी बरतने से खदान के अन्य कामगारों में नाराजगी की स्थिति है। मेहनतकश कामगारों के कहना है कि प्रबंधन नेतागिरी अथवा यूनियन के दबाव के आगे नतमस्तक है ऐसे में उनका मनोबल प्रबंधन लगातार गिरा रही है जो कंपनी हित मे नही है। बिश्रामपुर क्षेत्र लम्बे समय से करोड़ो के घाटे में संचालित हो रहा है बावजूद घाटा रोकने के बजाय कम्पनी के अधिकारी मनमानी पर उतारू हैं।

अंडर ग्राउंड एलाउंस व चार्ज एलाउंस को ऐसे समझें
बताया जाता है कि अंडर ग्राउंड एलाउंस खदान के भीतर जान जोखिम में डाल खतरों के बीच कोयला उत्पादन कार्य करने वाले कामगारों को प्रोत्साहन बतौर कम्पनी देती है। जबकि चार्ज एलाउंस उन माइनिंग कर्मियों को देय होता है जो खदान के भीतर कार्य करने व ड्यूटी समाप्त होने के बाद दूसरी शिफ्ट में आने वाले माइनिंग सरदार व ओवर मैन को उत्पादन स्थल की जानकारी देता है। मसलन खदान की छत ठीक है अथवा जहां कोई समस्या है उस खतरों को उसे अवगत करा स्पॉट का चार्ज देता है। बताया गया कि 60 से 65 हजार बेसिक वाले माइनिंग कर्मी को यदि चार्ज एलाउंस व अंडर ग्राउंड एलाउंस का लाभ मिलता है तो उनका वेतन सीधे नब्बे हजार से एक लाख के बीच पहुंच जाता है।

एलाउंस नहीं देंगे तो नहीं करेंगे काम
रेहर गायत्री केतकी के सब एरिया मैनेजर बीके चौधरी का कहना है कि बारूद लाने वाले कामगारों को अलाउंस की सुविधा दी गई है। अगर उन्हें अंडर ग्राउंड एलाउंस व चार्ज एलाउंस नही देंगे तो वे काम नहीं करेंगे। उनके खदान में मैगजीन की कैपेसिटी 500 केजी की है, इसलिए उन्हें प्रतिदिन दोनों खदानों के लिए बारूद बिश्रामपुर मेन मैग्जीन से मंगाना पड़ता है।

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