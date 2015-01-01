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सुविधा:गोबर खरीदी कर बनाई गई वर्मी कंपोस्ट की बिक्री शुरू

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर की खरीदी की जा रही है। इससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर आम लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। अंबिकापुर स्थित गोठान से गुरुवार को खाद की बिक्री शुरू कर दी गई है। नगर निगम क्षेत्र में स्थित गोठान से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदे गए गोबर से तैयार वर्मी कम्पोस्ट खाद की बिक्री शुरू कर दी गई है। महापौर डॉ. अजय तिर्की और निगम कमिश्नर हरेश मंडावी ने गुरुवार को बिक्री की शुरुआत की। पहले दिन 11.35 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट खाद को दो किसानों और चार अन्य लोगों ने खरीदी। उन्होंने बताया कि अंबिकापुर गोठान में इस समय 52 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद बिक्री के तैयार हो चुकी है। गुरुवार को डीसी रोड स्थित एसएलआरएम केंद्र में महापौर और आयुक्त ने स्वच्छता दीदियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए पांच सौ रुपए का बोनस, मिठाई और गोबर से बने दीये भेंट किए।

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