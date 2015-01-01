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बच्चों व अभिभावकों में डर:पांडवपारा में 10 साल पहले एसईसीएल ने पौने 3 करोड़ से बनवाया डीएवी स्कूल, समय से पहले जर्जर

बैकुंठपुर/पटना2 दिन पहले
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  • 1200 छात्र की क्षमता वाले स्कूल भवन की रिपेयरिंग के लिए स्टीमेट बनाकर भेजा

दुर्घटना की आशंका के बीच पांडवपारा में संचालित डीएवी स्कूल में करीब 1200 बच्चों को अभिभावक मजबूरी में पढ़ाने भेजते हैं। यहां पौने 3 करोड़ से 10 साल पहले एसईसीएल क्षेत्र में बिहार की एसआर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने स्कूल संचालन के लिए भवन निर्माण कराया था। यहां तय स्टीमेट के अनुसार भवन निर्माण में मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करने के कारण समय से पहले ही भवन की हालत जर्जर हो गई। अब अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से घबरा रहे हैं। हालांकि इस साल मार्च से लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, लेकिन कार्यालय में बारिश के दौरान कागजात सुरक्षित रखने की समस्या से कर्मचारी जूझते हैं। जिला मुख्यालय से 27 किमी दूर झिलमिली-पंडोपारा में पौने 3 करोड़ से एसईसीएल द्वारा बनाए गए स्कूल भवन की हालत इतनी जल्दी जर्जर हो जाएगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। अब भवन की गुणवत्ता की पोल खुल रही है। एसईसीएल के अधिकारी-कर्मचारी खुलकर प्रबंधन का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मीडिया से मामले को उठाने की बात कह रहे हैं। यहां बता दें कि 18 जुलाई साल 2009 में भवन निर्माण के लिए भूमिपूजन किया गया था। साल भर में भवन बनकर तैयार हुआ। स्कूल का संचालन भी शुरू हुआ, लेकिन अब बच्चे जर्जर भवन में खतरों के बीच बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हालांकि अब तक भवन के सीलिंग से प्लास्टर ही टूटकर गिर रहा है, तो दीवारों में दरारों की वजह से हमेशा खतरा बना रहता है। शिक्षकों ने बताया कि कई बार क्लास के दौरान सीलिंग से प्लास्ट टूटकर बच्चों को ऊपर गिर जाता है। किसी भी नए सरकारी भवन की लाइफ 25 साल तय की जाती है। इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, लेकिन सीपेज की समस्या की से बनने के बाद से ही बनी रही, जिसका समाधान अब जाकर किया गया है।

कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी की स्थिति ज्यादा खराब
गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने डीएवी स्कूल भवन बनवाया गया था, लेकिन कम अवधि में ही भवन की सीलिंग से प्लास्टर गिरने के साथ ही कई जगह से दीवारों में दरार आ गई है। यहीं नही कई जगह से फर्श भी उखड़ रही है। सबसे अधिक परेशानी दीवारों में दरार और सीलिंग से पानी सीपेज होने से हो रही है। इससे कार्यालय के कागजात को सुरक्षित रखने में कर्मचारियों को मशक्कत करनी पड़ती है। कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी की स्थिति और भी ज्यादा खराब है।

बिहार की एसआर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था भवन
यहां बता दें कि निर्माण एजेंसी से संबधित कोई जानकारी यहां नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि इस भवन का निर्माण बिहार की एसआर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कराया था। यह स्कूल भवन इस क्षेत्र का सबसे अच्छा और सर्वसुविधायुक्त स्कूल भवन माना जाता है, लेकिन अब खराब गुणवत्ता के कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल तो भेज देते हैं, दुर्घटना की आशंका से घर लौटने तक चिंतित रहते हैं।

24 पंचायत के 1200 बच्चे यहां करते हैं पढ़ाई
स्कूल में ग्राम पंचायत पटना, एसईसीएल झिलमिली, पांडवपारा, कटकोना समेत आसपास की 24 पंचायतों के बच्चे यहां प्रवेश लेने पहुंचते हैं। हालांकि लॉकडाउन के बाद से स्कूल में पढ़ाई बंद है। केजी-1 से कक्षा 12वीं तक हर साल यहां 1200 बच्चों की संख्या दर्ज होती है।

रिपेयरिंग के लिए स्टीमेट बनाकर भेजा: इंजीनियर
एसईसीएल पांडवपारा इंजीनियर जीसी श्रीवास्तव ने बताया कि स्कूल के मेंटेनेंस के लिए स्कूल प्रबंधन ने जानकारी दी है। इसकी रिपेयरिंग के लिए स्टीमेट बनाकर भेज दिया है। छत सीपेज की समस्या थी, उस पर एसीपी करा दिया है।

एसईसीएल ने मरम्मत का दिया आश्वासन: प्राचार्य
डीएवी स्कूल के प्राचार्य पंकज भारती ने बताया कि स्कूल की जर्जर हालत की जानकारी एसईसीएल प्रबंधन को दे दी गई है। उनके द्वारा जल्द ही मरम्मत कराने का आश्वासन दिया है। जल्द इस पर काम शुरू होगा।

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