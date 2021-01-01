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ढाई साल बाद मौका:लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार आज से फिटनेस का दिखाएंगे दम

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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पीजी काॅलेज मैदान में पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट के लिए की गई है तैयारी। - Dainik Bhaskar
पीजी काॅलेज मैदान में पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट के लिए की गई है तैयारी।
  • सरगुजा रेंज में आरक्षक भर्ती की फिटनेस टेस्ट की तैयारियां पीजी कॉलेज में पूरी
  • पहले 500 उम्मीदवाराें की होगी शारीरिक परीक्षा

सरगुजा रेंज के पुलिस विभाग में आरक्षक के खाली पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट साेमवार से शहर के पीजी काॅलेज में मैदान में होगा। इसकी तैयारियों को लेकर पुलिस विभाग रविवार को पूरे दिन जुटा रहा। सरगुजा रेंज के 5 जिले सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया व जशपुर के लिए 266 पदों पर भर्ती होनी है। इसकी लिखित परीक्षा में सफल रहे 3588 उम्मीदवार अब फिटनेस टेस्ट में अपना दमखम दिखाएंगे।

पूरे प्रदेश में शासन द्वारा यह भर्ती वर्ष 2018 में शुरू की गई थी, लेकिन लिखित परीक्षा के बाद किन्हीं कारणों से यह स्थगित हो गई थी। इतने लंबे समय बाद मौका मिलने से उम्मीदवारों में इसको लेकर काफी उत्साह है। विभाग ने पहले दिन 500 उम्मीदवारों को बुलाया है।

100 नंबर का यह टेस्ट उम्मीदवारों के लिए मायने रखता है। पारदर्शिता बरतने सबकुछ कम्प्यूटराइज सिस्टम के तहत होगा। दौड़ में भाग लेने वाले हर उम्मीदवार के घुटने के पास आरएफ आईडी के चिप लगाए जाएंगे। इससे मिली सेकंड समय का अंतर भी पता चल जाएगा। उम्मीदवारों को सुबह 7 बजे तक पीजी काॅलेज मैदान में पहुंच जाना है।

दौड़ सहित 5 इवेंट्स में उम्मीदवार देंगे टेस्ट

फिजिकल टेस्ट कुल 100 नंबर का है। इसमें कुल 5 इंवेट्स 100 मीटर, 800 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद व गोला फेंक शामिल है। सभी इवेंट्स 20-20 नंबर के हैं। पुलिस विभाग के अनुसार अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित व फिजिकल टेस्ट में मिले नंबरों को जोड़कर बनेगी। यानी ये सभी इवेंट्स काफी मायने रखते हैं।

5 दिनों में फिजिकल टेस्ट पूरा करने लक्ष्य: फिजिकल टेस्ट 5 दिन का होगा। पहले दिन कुल 500 उम्मीदवारों को बुलाया गया है। दूसरे दिन 700 उम्मीदवाराें को शामिल किया जाएगा। तीसरे व चौथे दिन 1000-1000 उम्मीदवारों को बुलाया गया है। पांचवे दिन 368 उम्मीदवारों का टेस्ट होगा। पूरे रेंज से 150 पुलिस की ड्यूटी लगाई है।

सिर्फ उम्मीदवार को ही कैंपस में मिलेगा प्रवेश

भर्ती में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है। पूरा सिस्टम कम्प्यूटराइज है। कोई किसी के बहकावे में न आए। कैंपस में सिर्फ उम्मीदवार को ही प्रवेश दिया जाएगा। टेस्ट देने के कुछ समय बाद उम्मीदवार को उनका रिजल्ट बता दिया जाएगा। उम्मीदवार अपने सभी डाक्यूमेंट लेकर आए जो आवेदन के समय जमा किए थे। इनकी दोबारा जांच की जाएगी।
टीआर कोशिमा, एसपी सरगुजा व चेयरमेन पुलिस भर्ती सरगुजा रेंज

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