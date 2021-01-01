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उपलब्धि:जल संरक्षण के लिए सूरजपुर जिले को मिला राष्ट्रीय अवार्ड

अंबिकापुर2 घंटे पहले
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  • अभियान के तहत 7 हजार से अधिक डबरी और 42 सौ बनाए गए कुएं, दो साल में सुधर गया जिले का ग्राउंड वाटर लेबल

सूरजपुर जिले को जल संरक्षण अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। दो सालों से चल रहे इस अभियान से उन गांवों में खासा बदलाव आया है जो कभी जल संकट से जूझ रहे थे। इस पहल से न केवल इन गांवों में जल संरक्षण में कामयाबी मिली है बल्कि भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ा है। गर्मी से पहले जहां हैंडपंप सूख जाते थे उन गांवों में अब यह समस्या नहीं रही। इस अभियान के लिए केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने सूरजपुर को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। जल संरक्षण में सूरजपुर पहला जिला है जिसे यह अवार्ड मिला है। जल संरक्षण के साथ भूमिगत जल के स्तर को उठाने के लिए डबरी महाअभियान नामक कार्यक्रम चलाया गया। अभियान को इस तरह से ड्राइव किया जा रहा है जिससे जल संरक्षण के साथ ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ा गया है। गांवों में डबरी और कूप के अलावा छोटे-बड़े नालों का चिन्हांकन किया गया। और फिर तय हुआ कि कैसे इनको पुनर्जीवित किया जाए। इसके लिए बोल्डर चेक डेम तैयार किए गए। इस तरह से दो सालों में 7 हजार डबरी के अलावा 42 सौ कूप तैयार किए गए। अब तक इस अभियान से 29 डेम, 55 स्टॉप डेम 57 अंडर ग्राउंड डायक बनाए जा चुके हैं।

30 हजार हेक्टेयर खेतों में हो रही सिंचाई
अधिकारियों के अनुसार इन कामों से तीस हजार हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता बढ़ी है। डबरी व कुएं से 18 हजार हेक्टेयर जबकि छोटे-बड़े नालों से 12 हजार हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। किसान दो फसली खेती कर रहे हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां बारिश नहीं होने पर किसान खरीफ में धान की खेती भी नहीं कर पाते थे।

जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, आगे भी करेंगे काम: जिला पंचायत सीईओ आकाश छिकारा के अनुसार सूरजपुर जिले में इस अभियान से जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिली है। हमारा उद्देश्य बारिश के पानी के संरक्षण के साथ ग्राउंड वाटर को ऊपर उठाना है। छोटे-छोटे कामों से यह सफल हुआ है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जल संरक्षण यह अभियान मॉडल बनेगा।

अभियान में 420 गांवों में हुआ है काम
जल संरक्षण अभियान में जिले के 420 गांवों में काम हुआ है। जहां भी संभावना थी ऐसे हर गांव को चयनित कर वहां डबरी के साथ कुएं व जल संरक्षण वाले काम हुए हैं। सरकार के नरवा घुरुवा अभियान शुरू होने से पहले सूरजपुर इस अभियान को शुरू कर चुका था।

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