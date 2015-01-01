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मनमर्जी:टेंडर न आदेश फिर भी सूरजपुर की पंचायतों में भेज दिए कचरा फेंकने वाले साइकिल रिक्शे

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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  • यह रिक्शे कहां से भेजे गए इसकी सरपंच और अफसरों को नहीं है जानकारी

सूरजपुर जिले में भारत स्वच्छ मिशन के तहत सभी ग्राम पंचायतों में एसएलआर के तहत कचरा संग्रहण के लिए कचरा संग्रहण केंद्र का निर्माण किया गया है। अधिकतर पंचायतों में इसका काम चल रहा है। इस बीच 20 से अधिक पंचायतों में एक अज्ञात ठेकेदार ने सभी सेंटरों में बिना आदेश के तीन पहिया साइकिल रिक्शा का सप्लाई कर दिया। इस पर एसएलआरएम के जिला समन्वयक का कहना है कि सप्लायर कौन है और किसके आदेश पर सप्लाई हुई है विभाग को जानकारी ही नहीं है। वहीं खड़गवाकला के पंचायत के सरपंच का कहना है कि साइकल रिक्शा को जब यहां लाया गया तो पंचायत को भी जानकारी नहीं दी गई। सप्लायर गोठान के चरवाहे के भरोसे छोड़ कर चला गया। वहीं इनकी क्वालिटी बेहद खराब है। इसकी जानकारी जनपद सीईओ को दी। इस पर सीईओ ने उन्हें साइकल रिक्शा को वापस भिजवाने का आश्वासन दिया है। सरपंच का कहना है कि वे घटिया तीन पहिया साइकिल रिक्शा को नहीं लेंगे। दैनिक भास्कर पड़ताल में खुलासा हुआ कि रिक्शा सप्लाई के लिए सरकार ने फरवरी में टेंडर जारी किया गया था।

सरपंच व सचिव से नहीं कराए गए हस्ताक्षर
सप्लाई में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान सरकार ने निर्णय लिया कि अब टेंडर के आधार के बजाय पंचायत खुद ही इसकी खरीदी अपने जरूरत के हिसाब से करेंगे। इसके बाद कुछ सप्लायरों ने ग्राम पंचायतों में चार चार रिक्शा पहुंचा दिया। खड़गवाकला के सरपंच का कहना है कि रिक्शा को जब लाया गया तो सप्लायर ने न तो उनसे और न ही सचिव से हस्ताक्षर कराया है।

महिलाओं ने छोड़ा कचरा संग्रहण, नहीं मिल रहा पैसा
जिले में भारत स्वच्छ मिशन के तहत एनजीटी के आदेश पर जिले की तीन पंचायतों में कचरा संग्रहण का काम महिला समूहों के माध्यम से शुरू किया था। इसके बाद अब तक पास्ता पंचायत की महिलाओं को कचरा संग्रहण के रूप में पारिश्रमिक मिला है और न ही उनके कचरे को छांटकर अलग अलग करने के बाद उसकी बिक्री हो रही है। इस कारण यहां महिलाओं का मनोबल कमजोर हो गया।

शिवनंदनपुर में नहीं किया जा रहा कचरे को अलग
20 लाख की लागत से शिवनंदनपुर में एसएलआरएम सेंटर का निर्माण किया गया है। यहां भी कचरे का संग्रहण महिला समूहों के माध्यम से शुरु हुआ, लेकिन जब कचरा नहीं बिका और कोई फायदा नहीं हुआ तो अब यहां पुरुष एक हजार से अधिक मकान वाले पंचायत में महज 250 घरों से कचरा एकत्र किया जा रहा है लेकिन उसे अलग नहीं करने से कचरे का ढेर खुले में लग रहा है।

चार माह से एसएलआरएम सेंटर के बाहर पड़े हैं रिक्शे
रिक्शे चार माह से एसएलआरएम सेंटर के बाहर पड़े हैं। खड़गवाकला के सरपंच का कहना है कि इसकी क्वालिटी बेहद खराब है। वे इसे नहीं लेंगे। उन्होंने बताया कि 4 नवम्बर को प्रतापपुर जनपद सीईओ पंचायत पहुंचे थे तो उन्होंने रिक्शा को दिखाया। इस पर उन्होंने भी क्वालिटी देखकर उसे वापस करवाने का मौखिक आश्वासन दिया है।

हम तो नियमों के तहत काम करेंगे
"साइकिल रिक्शा पंचायतों में कैसे किसने सप्लाई किया है। इसके लिए कोई आदेश हुआ है न कोई टेंडर। हम तो पैसा नहीं देने वाले। अब कोई पंचायत में छोड़कर चला जा रहा है तो क्या करें। हम तो नियमों के तहत ही काम करेंगे।"
-मनीष सिंहा, एसएलारएम, जिला समन्वयक, सूरजपुर

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