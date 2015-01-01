पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

वारदात:बदमाशों ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर बाइक सवार को पीटा, 3 हजार रुपए और मोबाइल छीना

अंबिकापुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • युवक के ही फोन से परिजन को जंगल में पड़े होने की सूचना देकर हुए फरार

जिले के उदयपुर इलाके के मुटकी जंगल में बाइक से घर जा रहे एक युवक को कुछ बदमाशों ने रोका और उसे पकड़कर पहाड़ी तरफ ले गए। उन्होंने जयनगर थाना अंतर्गत ग्राम कोलसाय के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और पिटाई की। जब वह घायल हो गया तो उसकी जेब से 3 हजार रुपए व मोबाइल छीन लिया। उसी के मोबाइल से युवक के घर वालों को सूचना दी और वहां से फरार हो गए। युवक के घर वाले पहुंचे तो कोलसाय मुटकी के जंगल में अचेत पड़ा मिला। परिजनों ने उसे अंबिकापुर के एक प्राइवेट हास्पिटल में इलाज कराया। हालत में सुधार होने के बाद काेलसाय ने बुधवार को रिपोर्ट की तो मामला सामने आया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 392 के तहत अपराध दर्ज र मामले की जांच शुरू कर दी है।

पत्नी को छोड़कर ससुराल से बाइक से लौट रहा था युवक
पुलिस ने बताया कि कोलसाय अपनी पत्नी व बच्चों को लेकर 29 अक्टूबर को ससुराल ग्राम नोनेरा गया था। ससुराल में पत्नी व बच्चों को छोड़कर शाम को वापस बाइक से अकेले घर जा रहा था। इसी दौरान मुटकी के जंगल में उसके साथ यह घटना हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। वारदात में दो से तीन लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें