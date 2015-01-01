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ग्राम करजी की घटना:चूहा मारने काउंटर पर दुकानदार ने रखा था कीटनाशक का पैकेट, गुटखा समझकर खा लिया

अंबिकापुर3 घंटे पहले
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  • काउंटर में कीटनाशक के पास गुटखा का रखा था पैकट

गुटखा खाने की लत में एक दुकानदार के साथ अजीबो-गरीब घटना हो गई और उसकी जान पड़ गई। गुटखा खाने के चक्कर में वह चूहा मारने की दवा खा लिया। घटना शहर से लगे दरिमा थाना अंतर्गत ग्राम करजी की है। पुलिस ने बताया कि 29 वर्षीय युवक की दरिमा मेन रोड में किराने की दुकान है। उसे गुटखा खाने की लत है। बुधवार की रात वह दुकान बंद करने से पहले चूहा मारने के लिए दुकान में टमाटर में कीटनाशक मिलाकर रखने की तैयारी किया था। कीटनाशक के पैकेट को काउंटर पर ही रखा था। पास में ही गुटखे का पैकेट भी था। घर जाने से पहले उसने दुकान कुछ लाइटें बंद की। इसके बाद गुटखा खाने के चक्कर में धोखे से कीटनाशक का पैकेट उठाया और फाड़कर खा लिया। अजीब स्वाद लगने से शक हुआ तो उसने तुरंत उगला। व्यवसायी को अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर है। मामला तब सामने आया जब अस्पताल की सूचना पर पुलिस उसका बयान लेने पहुंची। पुलिस ने उसका मरणासन्न बयान लिया है। बयान मेें उसने गुटखा खाने के प्रयास धोखे से कीटनाशक खा लेने की बात बताई है। पुलिस ने बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। व्यवसायी की हालत गंभीर बताई जा रही है।

खुद बाइक चलाकर पहुंचा अंबिकापुर अस्पताल
मुंह में गुटखा खाने के कुछ समय बाद ही उसे स्वाद से अहसास हुआ कि कुछ गलत चीज खा लिया। उसने लाइट जलाकर देखा तो कीटनाशक का खाली पैकेट देखकर उसके होश उड़ गए। उसने गुटखा को उगला और घर जाने के बजाय बाइक चलाकर अंबिकापुर पहुंचा। यहां रिंग रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गया।

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