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आयोजन:दिवाली के दीप से, जगमग हो यह देश

अंबिकापुरएक घंटा पहले
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  • दीपावली के अवसर पर तुलसी साहित्य समिति की काव्यगोष्ठी

दीपावली के अवसर पर तुलसी साहित्य समिति की ओर से काव्यगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता यादव विकास ने की। इस दौरान कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताएं प्रस्तुत कीं और दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं दीं। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ कवयित्री पूर्णिमा पटेल ने मां सरस्वती की आराधना से की। उन्होंने पढ़ा नित नयन जल से पखारूं पांव तेरे शारदे। हाथ मेरे सर पे रख दे, कर कृपा मां शारदे। धर्मसंघ पीठ परिषद के अध्यक्ष अरविंद मिश्र ने साहित्यकारों को उनके समाज व राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का बोध कराया। परमेश्वर भगत ने भगवान श्रीराम के महान व्यक्तित्व को रूपायित करते हुए पढ़ा कि शांति के वो दूत, पर क्षत्रिय भी महान हैं। वो दशरथ नंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम, विष्णु अवतार मेरे प्रभु श्रीराम हैं। महिमा श्रीवास्तव ने लड़का-लड़की में अंतर को समाप्त करने के लिए पढ़ा कि ये कुसूर दोनों का है। कोसा सिर्फ एक को गया। फर्क बस इतना-सा है, मैं लड़की जन्मी हूं, वो लड़का हो गया। अम्बरीश कश्यप ने पढ़ा दिल से मेरे अब छूट न पाएगा। मेरा उसूल मुझसे टूट न पाएगा। करता नहीं जो समझौता दुखों से, जीवन में वो दूर तक न जा पाएगा। संतोषदास सरल ने पढ़ा घड़ी-घड़ी बेदर्दी से वो मेरी जान लेते हैं। इस तरह मोहब्बत का वो इम्तहान लेते हैं। श्यामबिहारी पाण्डेय ने पढ़ा जरा हट कर जिएं, जीवन नजीर बने। अमीरी ख्वाब है सबका, चलो फकीर बनें। यादव विकास ने पढ़ा मैं यकीन हूं वायज कोई सौगात नहीं। मेरा दामन भी तू छू ले, तेरी औकात नहीं। मैं हौसलों का जलता चराग हूं ऐ विकास, मुझे बुझाना हवाओं के बस की बात नहीं। गीता द्विवेदी ने पढ़ा ऐ दीया, क्या तुझे जलना बहुत पसंद है। पर तेरी इस आदत से अंधेरा बहुत ही तंग है। मुकुन्दलाल साहू ने पढ़ा दिवाली के दीप से, जगमग हो यह देश। कहीं अंधेरा ना रहे, रहे न कोई क्लेश। दीप जलाए बहुत पर, मिटा नहीं अंधियार। मन का दीप जलाइए, साथी अब की बार। गोष्ठी में विनोद हर्ष, अजय श्रीवास्तव, लीला यादव, राजनारायण द्विवेदी, बुधराम तिर्की, रूद्राक्ष श्रीवास्तव, श्यामबिहारी पाण्डेय मौजूद रहे।

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