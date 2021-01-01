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अवैध निर्माण:एमएलए नगर में आज फिर माप अवैध निर्माण चिन्हित करेंगे

बैकुंठपुर2 घंटे पहले
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रविवार छुट्टी होने से एमएलए नगर की जांच आगे नहीं बढ़ सकी। सोमवार को राजस्व अमला भूमि की माप प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। पहले दिन राजस्व अमले ने 8 एकड़ 27 डिसमिल पर बनी कॉलोनी के कुल भूखंड का माप लिया था। सोमवार कॉलोनी के आठ प्लाट के नक्शे मापे जाएंगे, जिसके बाद अवैध निर्माण चिन्हित किये जाएंगे।

बता दें कि नगर पालिका सीमा क्षेत्र में बने एमएलए नगर कॉलोनी की जांच प्रशासन ने तेज कर दी है। बिल्डर संजय अग्रवाल द्वारा बसाए गए 253 मकान के कॉलोनी का बड़ा हिस्सा अवैध माना जा रहा है। लेकिन जांच पूरी होने तक राजस्व अफसर स्थिति स्पष्ट नहीं बता रहे है। सोमवार को जांच पूरी होने के बाद बिना मंजूरी लिए अवैध रूप से बने मकानों की पहचान हो जाएगी। इसके बाद प्रशासन के आदेश पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि वार्ड के सिटिंग पार्षद संजय कह रहे है कि कॉलोनी में रहने वाले रहवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, यदि मकान अवैध होते हैं तो अन्य विकल्प तलाशेंगे जिससे लोगों को नुकसान न हो। जानकारी के अनुसार 253 मकान की कॉलोनी में करीब 50 से अधिक मकान बिक चुके हैं, जिसकी रजिस्ट्री कराई गई है।

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