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पोलियो अभियान:मनेंद्रगढ़ में बच्चों को पिलाई दो बूंद पोलियो की दवा

मनेंद्रगढ़2 घंटे पहले
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पल्स पोलियो अभियान के तहत सांसद प्रतिनिधि राजकुमार जैन ने रविवार को सीएचसी मनेंद्रगढ़ में बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाकर आम नागरिकों से अपील की कि वे अपने शून्य से पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को दवाई अवश्य पिलाएं। इस दौरान नपाध्यक्ष प्रभा पटेल, उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी तिवारी, ब्लाॅक अध्यक्ष राजेश शर्मा, पार्षद और स्वास्थ्य अमला उपस्थित रहा।

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