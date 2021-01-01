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गिरफ्तार:मारपीट से ग्रामीण की मौत, दो आराेपी गिरफ्तार

पटना2 घंटे पहले
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पुलिस सहायता केन्द्र पाण्ड़वपारा की ग्राम पंचायत टेमरी निवासी बलीराम पंडाे ने गांव के ही मंगल पंडाे पिता रति और अष्ठमी पिता रन साय पर मारपीट की रिपोट दर्ज कराई थी।

इसमें बताया था कि वह बेटी के साथ छेरता मांगने अष्ठमी के घर गया था। जहां अष्ठमी और मंगल बेटी से विवाद करने लगे। विरोध करने पर दोनों ने उसे पीट दिया था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। वहीं 31 जनवरी को प्रार्थी बलीराम की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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