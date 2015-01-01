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बदला मौसम:कोहरे से विजिबिलिटी घटी, सुबह 50 मीटर दूर का नहीं दिख रहा था

अंबिकापुर3 घंटे पहले
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  • बादलों के छंटने के कारण इन दिनों शहर और आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा छा रहा है, इससे ठंडक बढ़ रही है

बादलों का प्रभाव कम होते ही गुरुवार को शहर सहित आस-पास का इलाका घने कोहरे से ढंक गया। इसका इसका असर इतना ज्यादा रहा कि सुबह विजिबिलिटी सामान्य से कई गुना नीचे चली गई। सुबह 8 बजे तक तो 50 मीटर से दूर की चीजें नजर नहीं आ रही थीं जिससे सड़कों पर गाड़ियां रेंगती रहीं। यह तस्वीर सुबह 9 बजे की शहर से लगे अंबिकापुर-प्रतापपुर रोड की है। दोपहर करीब 1 बजे विजिबिलिटी सामान्य हुई और दूर की चीजें दिखनी लगी। कोहरे का असर तापमान पर भी पड़ा और चौबीस घंटे में न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को शहर का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार को यह 16.6 डिग्री था। मौसम विभाग के अनुसार जिले में आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे लाेगों को ठिठुरन का अहसास होगा।

चक्रवात का असर घटने से तापमान में होगी गिरावट
मौसम विज्ञान केंद्र अंबिकापुर के मेट्रोलॉजिस्ट एएम भट्‌ठ ने बताया कि चक्रवात का असर कम होने से पश्चिमी की शुष्क हवा पहुंचने लगी है। इसका असर शुक्रवार से ज्यादा रहेगा और तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज होगी जिससे ठंड पड़ेगी।

दिन में कोहरे के कारण ऐसी रही विजिबिलिटी
समय - विजिबिलिटी
सुबह 8 बजे - 50 मीटर
सुबह 9 बजे - 500 मीटर
सुबह 11 बजे - 2 किलोमीटर
दोपहर 1 बजे - 10किमी(सामान्य)

10 किलोमीटर होती है सामान्य विजिबिलिटी
मौसम विज्ञान केंद्र अंबिकापुर के अनुसार 10 किमी की विजिबिलिटी सामान्य मानी जाती है। इससे कम विजिबिलिटी होने पर हवाई यात्रा, ट्रेनों का आवागमन बाधित होने लगता है। इससे वाहन चलाने में भी परेशानी होती है।

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