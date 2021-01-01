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सूरजपुर जिले में तीन तलाक का पहला मामला:चाकू से नाक काटने पर पत्नी गई मायके, बच्चे से मिलने के लिए कहा तो पति ने दिया तलाक

अंबिकापुर/रामानुजनगरएक घंटा पहले
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  • महिला ने नाक काटने पर लिखाई थी रिपोर्ट, अदालत में चल रहा केस

सूरजपुर जिले में पहली बार तीन तलाक का केस सामने आया है। आरोपी ने पहले चाकू से अपनी पत्नी की नाक काट दिया था। इसके साल भर बाद अब तीन तलाक दे दिया है। इस पर पुलिस ने तीन तलाक का केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता नारायणपुर की मूल निवासी है और वर्तमान में रामानुजनगर में रहती है। 28 जनवरी को विवाहिता का पति शगीर अहमद ने तलाक दिया।

रुकसाना अंसारी 25 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि वह रामानुजनगर जनपद पंचायत में बीएफटी के पद पर पदस्थ है, उसकी शादी 2017 में ग्राम नारायणपुर के शगीर अहमद 27 वर्ष से सामाजिक रीति-रिवाज के साथ हुआ था। उनका दो साल का बच्चा भी है। उसने बताया कि शगीर माह नवंबर 2019 में नाक को चाकू से काट दिया था। इस पर थाना रामानुजनगर में रिपोर्ट की थी।

इस पर शगीर अहमद को चालान किया गया था। इसका प्रकरण सूरजपुर न्यायालय में विचाराधीन है। नाक काटने के कारण उसी समय से महिला अपने माता-पिता के साथ अपने बच्चे को लेकर साथ रह रही थी। वहीं पिछले एक माह से वह क्वार्टर लेकर रामानुजनगर में अपने बच्चे के साथ रह रही थी, लेकिन बच्चे की परवरिश नहीं कर पाने के कारण बच्चे आबिद को ससुर अलाउद्दीन को 15 दिन पहले समाज के सामने सुपूर्द कर दी थी।

बच्चा उन्हीं के साथ ग्राम बकिरमा में रहता है। 28 फरवरी को महिला रामानुजनगर से अपने भाई इमरान के साथ अपने पिता के पास नारायणपुर घूमने जा रही थी कि नारायणपुर पंचायत भवन के पास शगीर मिला तो महिला उसे बोली कि बच्चा आबिद कहां है, उसे देखने का काफी मन कर रहा है।

उसे देखने बकिरमा जाना चाहती हूं। इसी बात पर शगीर बोला कि अपने बच्चे को तुम्हें नहीं देखने दूंगा और तुम वहां मत जाना। तुम्हें अभी इसी समय तीन तलाक देता हूं और उसने तलाक तलाक तलाक तीन बार कहकर तलाक दे दिया।

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